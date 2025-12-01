search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.12.2025 06:47
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.12.2025 00:45

CNN: Στην Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου ο Γουίτκοφ

01.12.2025 00:45
witkoff – putin 6654- new

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ θα ταξιδέψει στη Μόσχα τη Δευτέρα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN, εν μέσω έντονων διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Το ταξίδι του στη ρωσική πρωτεύουσα – όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν – έρχεται μια μέρα μετά τη συνάντηση του Γουίτκοφ, του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του γαμπρού του Αμερικανού προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ με μια υψηλού επιπέδου ουκρανική αντιπροσωπεία στη Φλόριντα.

Ο Ρούμπιο δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά ότι υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν.

Είπε ακόμη ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι «έχουν έρθει σε επαφή σε διάφορα επίπεδα με τη ρωσική πλευρά, αλλά έχουμε επίσης αρκετά καλή κατανόηση των απόψεών τους».

Όπως μεταδίδει το CNN, δεν είναι σαφές αν ο Κούσνερ θα συνοδεύσει τον Γουίτκοφ στη Ρωσία. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε την περασμένη εβδομάδα ότι ο γαμπρός του θα μπορούσε να ταξιδέψει με τον ειδικό απεσταλμένο.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: «Καλές πιθανότητες για συμφωνία Ουκρανίας και Ρωσίας – Όλοι θέλουν να τελειώσει αυτό»

Ζόρικες οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ – Παιχνίδια «διατυπώσεων» πριν πάει το τελικό σχέδιο στον Πούτιν

Ισραήλ: O Χέρτζογκ απάντησε στο «αίτημα» Νετανιάχου για απονομή προεδρικής χάρης πως θα «το προωθήσω στους αρμόδιους»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes trakter
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανεξέλεγκτο το μέτωπο κυβέρνησης – αγροτών: Η πολιτική φθορά και οι επιπτώσεις στην εορταστική αγορά 

mitsotakis sunedrio
BUSINESS

Στο Λονδίνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το Greek Investment Conference – Συμμετέχουν κορυφαίοι διεθνείς επενδυτές

maduro trump
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βενεζουέλα καταγγέλλει πως οι ΗΠΑ ετοιμάζουν επίθεση και ζήτησε τη βοήθεια του ΟΠΕΚ – «Μίλησα με Μαδούρο», λέει ο Τραμπ

tsipras alexis milaei
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ιθάκη»- παρουσίαση: Στίγμα ότι είναι πολιτικά «παρών» δίνει ο Τσίπρας την Τετάρτη

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σταθερή “βελόνα” του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις, ο Τσίπρας και το μεγάλο στοίχημα της Αττικής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Πότε έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού (Video)

germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για απιστία: «Συμφωνά με τον Νίκο Κουρή - Είναι εγωιστική σχέση αλλά είναι ανθρώπινη»

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision: Η Ισπανία εκτός διαγωνισμού λόγω του Ισραήλ - Πιθανή η κατάρρευση του θεσμού (Video)

san martin_Tim Van de Velde
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στον Τιμ Βαν Ντε Βέλντε το Διεθνές Βραβείο Fair Play για τη βοήθεια στον Σαν Μαρτίν - «Δεν χρειάστηκε ποτέ να το σκεφθώ δύο φορές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.12.2025 06:46
agrotes trakter
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανεξέλεγκτο το μέτωπο κυβέρνησης – αγροτών: Η πολιτική φθορά και οι επιπτώσεις στην εορταστική αγορά 

mitsotakis sunedrio
BUSINESS

Στο Λονδίνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το Greek Investment Conference – Συμμετέχουν κορυφαίοι διεθνείς επενδυτές

maduro trump
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βενεζουέλα καταγγέλλει πως οι ΗΠΑ ετοιμάζουν επίθεση και ζήτησε τη βοήθεια του ΟΠΕΚ – «Μίλησα με Μαδούρο», λέει ο Τραμπ

1 / 3