Ισραήλ: O Χέρτζογκ απάντησε στο «αίτημα» Νετανιάχου για απονομή προεδρικής χάρης πως θα «το προωθήσω στους αρμόδιους»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προκειμένου να αποφύγει τυχόν καταδίκη για την υπόθεση διαφθοράς, ζήτησε προεδρική χάρη από τον Ισαάκ Χέρτζογκ, σε ένα αίτημα άνευ προηγουμένου.

Η αντιπολίτευση στο Ισραήλ του επιτέθηκε και του… υπενθύμισε ότι πρώτα πρέπει να παραδεχτεί ενοχή και να καταδικαστεί για να δοθεί χάρη, αλλά ούτε αυτό πτόησε τον ισραηλινό πρωθυπουργό που μάλιστα τόλμησε να κάνει το αίτημα γνωστό και με βίντεο στα σόσιαλ.

Υποστήριξε δε, πως οι ποινικές διαδικασίες «εμποδίζουν» την ικανότητά του να κυβερνά τη χώρα και «μια χάρη θα ήταν καλή για το Ισραήλ».

«Απαιτείται από εμένα να καταθέτω τρεις φορές την εβδομάδα… Αυτή είναι μια αδύνατη απαίτηση που δεν ζητείται από κανέναν άλλο πολίτη», ανέφερε ο Νετανιάχου λέγοντας ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η δικαιοσύνη τον… ταλαιπωρεί.

«Περιμένω πως όποιος επιθυμεί το καλό της χώρας θα υποστηρίξει αυτό το βήμα», ανέφερε ο Νετανιάχου μέσω βίντεο που δημοσιοποίησε το κόμμα του, το Λικούντ.

Ο Χέρτζογκ, ακούγοντας το αίτημά του, το χαρακτήρισε «ασυνήθιστο» και με «σημαντικές επιπτώσεις».

Ο πρόεδρος της χώρας σχολίασε πως «θα εξετάσει υπεύθυνα και σοβαρά το αίτημα» αφού λάβει τις σχετικές απόψεις.

«Το αίτημα θα προωθηθεί στο αρμόδιο τμήμα του υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως είναι η συνήθης πρακτική, προκειμένου να συγκεντρωθούν απόψεις, οι οποίες θα υποβληθούν στον νομικό σύμβουλο του προέδρου, που θα διατυπώσει σύσταση για τον πρόεδρο» αναφέρει το γραφείο του Χέρτζογκ.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ δήλωσε πως ο Νετανιάχου δεν θα πρέπει να λάβει χάρη χωρίς να παραδεχθεί ενοχή, να εκφράσει μεταμέλεια, και να αποσυρθεί αμέσως από την πολιτική ζωή.

Ωστόσο, στα 5 χρόνια που κρατάει η δίκη, ούτε ο ισραηλινός πρωθυπουργός, ούτε οι δικηγόροι του έχουν κάνει οποιαδήποτε παραδοχή ενοχής.

Επίσης, ο αντιπολιτευόμενος πολιτικός Γιαΐρ Γκολάν, πρώην αναπληρωτής αρχηγός του στρατού, κάλεσε τον πρωθυπουργό να παραιτηθεί, απευθύνοντας έκκληση στον πρόεδρο να μην του απονείμει χάρη.

