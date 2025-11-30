search
ΚΟΣΜΟΣ

30.11.2025 19:20

Ιταλία: Κοπέλα 24 ετών έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης μέσα στο κέντρο του Μιλάνου

30.11.2025 19:20
Μια νεαρή γυναίκα, είκοσι τεσσάρων ετών, έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης σε κεντρική περιοχή του Μιλάνου.

Συνέβη τη χθεσινή νύχτα, λίγο μετά τις δύο η ώρα, κοντά σε γνωστό μαγαζί της ιταλικής συμπρωτεύουσας. Η κοπέλα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο στο οποίο λειτουργεί ειδικό Κέντρο Παροχής Βοήθειας κατά της Σεξουαλικής και Οικιακής Βίας.

Η κοπέλα, αμέσως μετά, κατήγγειλε το συμβάν στους καραμπινιέρους και το προσωπικό του μαγαζιού κατάφερε να εντοπίσει και να συλλάβει έναν 22χρονο Ιταλό, ο οποίος κατηγορείται ως δράστης.

Φέρεται να ήπιε ποτό με την εικοσιτετράχρονη στο μαγαζί και, αφότου βγήκαν μαζί και περπάτησαν λίγα μέτρα, να της επιτέθηκε σε διπλανό πάρκινγκ. Πολύτιμα στοιχεία για το έργο των εισαγγελέων συνέλεξε ο ειδικός τομέας ερευνών των καραμπινιέρων.

