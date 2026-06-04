Δέρμα: Καλοκαιρινή αναζωογόνηση για λάμψη και ενυδάτωση

Η ενυδάτωση αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά βήματα περιποίησης της επιδερμίδας. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι είναι η εποχή που το δέρμα χρειάζεται περισσότερη φροντίδα, προστασία και ενίσχυση της άμυνας του.

Η έκθεση στον ήλιο, οι υψηλές θερμοκρασίες και η θάλασσα μπορούν να κάνουν την επιδερμίδα να δείχνει θαμπή, αφυδατωμένη και κουρασμένη.

Παράλληλα, οι κοινωνικές υποχρεώσεις της εποχής -γάμοι, βαπτίσεις, διακοπές και βραδινές εμφανίσεις- αυξάνουν την ανάγκη για ένα πρόσωπο φωτεινό, υγιές και ανανεωμένο.

«Σε αυτό το πλαίσιο, δύο από τις πιο αποτελεσματικές θεραπείες της σύγχρονης αισθητικής είναι το hydra shot και η θεραπεία new born C, που χαρίζουν άμεσα λάμψη, τόνωση και φρεσκάδα στο δέρμα», αναφέρει ο κ. Απόστολος Γαϊτάνης, Πλαστικός Χειρουργός, MD CCST, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής.

Η πρώτη αποτελεί μία εξειδικευμένη, μη επεμβατική θεραπεία βαθιάς ενυδάτωσης, καθαρισμού, αποτοξίνωσης, βελτίωσης της υφής και αναζωογόνησης της επιδερμίδας.

Μέσα από τη χρήση δραστικών συστατικών, όπως υαλουρονικό οξύ, βιταμίνες και ενυδατικούς παράγοντες, το δέρμα αποκτά άμεσα πιο γεμάτη, λεία και φωτεινή όψη. Η θεραπεία βοηθά στην αποκατάσταση της χαμένης υγρασίας, βελτιώνει την ελαστικότητα και μειώνει τα σημάδια κόπωσης και αφυδάτωσης.

Είναι ιδανική για πρόσωπα που δείχνουν θαμπά, κουρασμένα ή αφυδατωμένα, ιδιαίτερα μετά από την έκθεση στον ήλιο ή τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας. Το μεγάλο πλεονέκτημά της είναι ότι προσφέρει άμεσο αποτέλεσμα χωρίς χρόνο αποθεραπείας, επιτρέποντας την άμεση επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες πιο φρέσκια και λαμπερή επιδερμίδα.

Η θεραπεία new born C αποτελεί έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους ενίσχυσης της φωτεινότητας και της άμυνας του δέρματος. Η βιταμίνη C είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που προστατεύει την επιδερμίδα από το οξειδωτικό στρες και τις ελεύθερες ρίζες που προκαλούνται από την ηλιακή ακτινοβολία και την περιβαλλοντική ρύπανση. Παράλληλα, συμβάλλει στη σύνθεση κολλαγόνου, χαρίζοντας πιο σφριγηλή και νεανική όψη.

Η θεραπεία βοηθά στη μείωση της θαμπάδας, στη βελτίωση του τόνου του δέρματος και στην αντιμετώπιση των δυσχρωμιών, βελτιώνει την ελαστικότητα, μειώνει την εμφάνιση των λεπτών γραμμών ενώ προσφέρει λάμψη και φρεσκάδα. Είναι ιδανική πριν από σημαντικές εκδηλώσεις ή διακοπές, καθώς χαρίζει άμεσα πιο ξεκούραστη και υγιή εικόνα στο πρόσωπο. Ανήκει στις μη επεμβατικές θεραπείες που στοχεύουν στη συνολική αναζωογόνηση.

Ο συνδυασμός των δυο θεραπειών προσφέρει βαθιά ενυδάτωση και η αντιοξειδωτική προστασία, με την αντιγηραντική δράση δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που δείχνει φυσικό αλλά εντυπωσιακό. Το δέρμα αποκτά ζωντάνια, ομοιόμορφο τόνο και βελούδινη υφή, χωρίς να φαίνεται επιβαρυμένο.

«Οι θεραπείες αυτές απευθύνονται σε γυναίκες και άνδρες κάθε ηλικίας που θέλουν να προετοιμάσουν το δέρμα τους για το καλοκαίρι ή να επαναφέρουν τη χαμένη του φρεσκάδα. Με σωστή εφαρμογή και εξατομικευμένη προσέγγιση, μπορούν να αποτελέσουν το μυστικό για μία λαμπερή και υγιή επιδερμίδα σε κάθε περίσταση» καταλήγει ο κ. Γαϊτάνης.

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