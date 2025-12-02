Κορυφώνεται το Protergia Powergiving – Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Κλήρωση

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τη μεγάλη Χριστουγεννιάτικη κλήρωση του Protergia Powergiving, στις 22 Δεκεμβρίου. Η 11η κλήρωση της μεγαλύτερης ενέργειας επιβράβευσης πελατών που έχει υλοποιήσει ποτέ πάροχος στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου.

Μέχρι και σήμερα η πρωτοβουλία της Protergia, της ενέργειας της METLEN, μετά από 11 μηνιαίες κληρώσεις έχει ήδη αναδείξει 121 νικητές, οι οποίοι έχουν μοιραστεί το τεράστιο χρηματικό ποσό του 1.100.000€, ενώ ακόμα 1.100 νικητές που απολαμβάνουν δωρεάν λογαριασμούς ενέργειας για έναν χρόνο. Η αυλαία των κληρώσεων του Powergiving για το 2025 πέφτει στις 22 Δεκεμβρίου, με τη μεγάλη χριστουγεννιάτικη κλήρωση.

Ειδικότερα, από την 11η κλήρωση του Powergiving προέκυψαν:

· 1 υπερτυχερός από τη Θεσσαλονίκη, που κέρδισε 50.000€,

10 τυχεροί από όλη την Ελλάδα (Χανιά, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, Λακωνία κ.α.) , που κέρδισαν από 5.000€ , και

, που κέρδισαν από , και 100 τυχεροί, στους οποίους καλύπτονται οι λογαριασμοί ενέργειας για έναν ολόκληρο χρόνο, με το έπαθλο να περιλαμβάνει όλες τις χρεώσεις: προμήθεια, ρυθμιζόμενες χρεώσεις, τέλη και φόρους.

Μάθετε εάν είστε εσείς ένας από τους τυχερούς νικητές εδώ.

Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία που θα αγαπήσουν όλοι, μικροί και μεγάλοι.

Η Protergia, μέσα από τη νέα χριστουγεννιάτικη καμπάνια της, αποδίδει με τον πιο μαγικό και ξεχωριστό τρόπο, όλα όσα για την ίδια συμβολίζουν την ενέργεια, δηλαδή την αξιοπιστία, την εμπιστοσύνη, την ασφάλεια, τη σιγουριά και την προσφορά.

Πρωταγωνιστής αυτής της καμπάνιας είναι ένας μικροσκοπικός, φανταστικός ήρωας που αγαπά ό,τι φωτεινό και λαμπερό υπάρχει γύρω του. Με τη δύναμη της ενέργειας αλλά και τη μαγεία των Χριστουγέννων, ζει μια γιορτινή περιπέτεια που τον οδηγεί στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό, στο Πεδίον του Άρεως. Δείτε εδώ τη νέα χριστουγεννιάτικη καμπάνια της Protergia.

«Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό» στο Πεδίον του Άρεως με ελεύθερη είσοδο

Παράλληλα, για 2η συνεχή χρονιά η Protergia στηρίζει την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό, στο Πεδίον του Άρεως. Από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 6 Ιανουαρίου, με δωρεάν είσοδο για όλους, προσφέρει ένα πλήθος δραστηριοτήτων για μικρούς και μεγάλους.

Χειροτεχνίες, κατασκευές, γιορτινό face painting, θεματικά παιχνίδια και πλούσια δώρα περιμένουν τους μικρούς μας φίλους. Σε ένα φανταστικό Χριστουγεννιάτικο σκηνικό, το Protergia Photo Corner, οι επισκέπτες μπορούν να βγάλουν χριστουγεννιάτικες φωτογραφίες για να τις μοιραστούν στα social media ενώ παράλληλα θα μπορούν να ζήσουν μια μοναδική χορευτική εμπειρία στηSilent Disco. Τέλος, τα Protergia Magic Lights, η απόλυτη εμπειρία ενός συγχρονισμένου φωτιστικού show, δημιουργούν το πιο εντυπωσιακό και λαμπερό μονοπάτι – ένα δημιούργημα του lighting designer Γ. Τέλλου.Παράλληλα, η γιορτινή ατμόσφαιρα ντύνεται μουσικά με μοναδικές συναυλίες αγαπημένων καλλιτεχνών. Το πλήρες πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.

Μήπως ένας από τους επόμενους τυχερούς πελάτες της Protergia είστε εσείς; Ελάτε τώρα στη Protergia, επιλέγοντας το προϊόν που σας ταιριάζει και μπείτε στη μεγάλη χριστουγεννιάτικη κλήρωση του Protergia Powergiving. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Να επισκεφθούν την ιστοσελίδα protergia.gr .

. Να επισκεφθούν ένα από τα 85 καταστήματα της Protergia.

Να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 18311.

Σας προσκαλούμε, επίσης, να ακολουθήσετε την Protergia και στα Social Media, προκειμένου να δείτε μοναδικά βίντεο σχετικά με το Protergia Powergiving. Σημειώνεται πως οι κληρώσεις Powergiving αφορούν υφιστάμενους, αλλά και νέους πελάτες της Protergia.

Μάθετε περισσότερα για το Protergia Powergiving και τους όρους συμμετοχής στην επίσημη σελίδα: protergia.gr/powergiving, ενώ στα social media της Protergia σας περιμένουν αποκλειστικά βίντεο με δηλώσεις νικητών και μοναδικό περιεχόμενο για το Powergiving!

*Κατά την διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης ανακοινώνονται μόνο οι νικητές των χρηματικών επάθλων ενώ στο site (protergia.gr/powergiving) αναρτώνται όλοι οι νικητές. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, κοινοποιούνται μόνο τα αρχικά ονοματεπώνυμου και η περιοχή στην οποία βρίσκεται η νικητήρια παροχή του (πχ. ΜΠ από Μαρούσι Αττικής). Προς διευκόλυνση της διαδικασίας κάθε παροχή πελάτη έχει αύξοντα αριθμό ώστε η κλήρωση να γίνεται με αυτό τον αριθμό διατηρώντας την διαδικασία διάφανή και ασφαλή χωρίς να εκθέτουμε ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία των πελατών μας. Όλοι οι νικητές προβλέπεται να ενημερωθούν και επίσημα από την εταιρεία για την αποδοχή του δώρου τους.