Λούτσα: Μεθυσμένος ο 29χρονος που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα με θύμα τον 24χρονο

Υπό την επήρεια αλκοόλ ήταν εν τέλει ο 29χρονος οδηγός ο οποίος προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα στο οποίο σκοτώθηκε ο 24χρονος.

Από την πρώτη στιγμή υπήρχαν αναφορές πως ο 29χρονος είχε καταναλώσει αλκοόλ αν και στο πρώτο αλκοτέστ που του έγινε βγήκε καθαρός.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ωστόσο έδειξαν ότι το αλκοόλ στο αίμα του ήταν στο 0,63 γραμμάρια / λίτρο, αν και το όριο είναι 0,50 γραμμάρια το λίτρο.

Μέχρι το βράδυ θα έχουν βγει και οι υπόλοιπες εξετάσεις που θα δείξουν αν βρίσκονταν υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Υπενθυμίζεται πως ο 29χρονος έχει απασχολήσει αρκετές φορές τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών ενώ πριν από 5 χρόνια είχε προκαλέσει τροχαίο με αρκετούς τραυματίες.

