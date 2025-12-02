search
ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 15:13
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.12.2025 09:33

Λούτσα: Μεθυσμένος ο 29χρονος που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα με θύμα τον 24χρονο

02.12.2025 09:33
loutsa_troxaio

Υπό την επήρεια αλκοόλ ήταν εν τέλει ο 29χρονος οδηγός ο οποίος προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα στο οποίο σκοτώθηκε ο 24χρονος.

Από την πρώτη στιγμή υπήρχαν αναφορές πως ο 29χρονος είχε καταναλώσει αλκοόλ αν και στο πρώτο αλκοτέστ που του έγινε βγήκε καθαρός.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ωστόσο έδειξαν ότι το αλκοόλ στο αίμα του ήταν στο 0,63 γραμμάρια / λίτρο, αν και το όριο είναι 0,50 γραμμάρια το λίτρο.

Μέχρι το βράδυ θα έχουν βγει και οι υπόλοιπες εξετάσεις που θα δείξουν αν βρίσκονταν υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Υπενθυμίζεται πως ο 29χρονος έχει απασχολήσει αρκετές φορές τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών ενώ πριν από 5 χρόνια είχε προκαλέσει τροχαίο με αρκετούς τραυματίες.

Διαβάστε επίσης

«Η κοροϊδία τελείωσε»: Ο Σωκράτης Αλειφτήρας μιλά για το αδιέξοδο των αγροτών και τις καθυστερήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Μέτωπο και με τους στρατιωτικούς ανοίγει η κυβέρνηση – Tι κρύβεται πίσω από τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις

Κατέρρευσε μικρή γέφυρα στον Ταύρο: Σοβαρά προβλήματα στην Πέτρου Ράλλη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dortmund_leverkusen_new
MEDIA

ΕΡΤ: Οκτώ δυνατές ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις, σήμερα και αύριο, από το κύπελλο Γερμανίας

karetsas-genk
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Μάντσεστερ Σίτι θέλει τον Καρέτσα

diatrofiki-diataraxi_0212_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Νέα έρευνα: Οι διατροφικές διαταραχές βλάπτουν σοβαρά την ψυχική υγεία και οδηγούν ακόμα και στην αυτοκτονία

kanarinia_kentriki
ΕΛΛΑΔΑ

Φτερωτοί… τραγουδιστές στη Θεσσαλονίκη: Καναρίνια διεκδικούν μετάλλιο σε διεθνή μουσικό διαγωνισμό

bitcoin_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιατί καταρρέει το Bitcoin – Ο μεγάλος κίνδυνος από τους κβαντικούς υπολογιστές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
germanou
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: Οι ευχές για τα γενέθλια του Άγγελου Λάτσιου – «Ελένη μου έχεις μεγαλώσει ένα σπουδαίο παλικάρι» (Video)

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

aftokinito_elegxos_0112_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

vrazilia-19xronos
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Φρικτός θάνατος για 19χρονο με ψυχιατρικά προβλήματα – Τον κατασπάραξε λιοντάρι σε ζωολογικό κήπο (Video)

papamichail-carey-new
LIFESTYLE

Γιάννης Παπαμιχαήλ: «Κάποιοι θα γελάσετε, αλλά μιλούσα μια ώρα στο Messenger με τη Μαράια Κάρεϊ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 15:11
dortmund_leverkusen_new
MEDIA

ΕΡΤ: Οκτώ δυνατές ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις, σήμερα και αύριο, από το κύπελλο Γερμανίας

karetsas-genk
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Μάντσεστερ Σίτι θέλει τον Καρέτσα

diatrofiki-diataraxi_0212_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Νέα έρευνα: Οι διατροφικές διαταραχές βλάπτουν σοβαρά την ψυχική υγεία και οδηγούν ακόμα και στην αυτοκτονία

1 / 3