Ο Παρνασσός ντύθηκε στα λευκά: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στο χιονοδρομικό κέντρο

Σε χειμωνιάτικο και γιορτινό κλίμα μπαίνουν σιγά σιγά όλοι, με τον καιρό να είναι πολλά υποσχόμενος για μαγικές εικόνες, με τα βουνά που επιλέγουν οι περισσότεροι για μία απόδραση, όπως ο Παρνασσός να είναι ήδη καλυμμένα από το χιόνι.

Τα πρώτα χιόνια στον Παρνασσό έφτασαν και μεταμορφώνουν το βουνό σε έναν μαγικό χειμωνιάτικο προορισμό.

Οι εικόνες που κατέγραψε με drone από ψηλά το Up Stories, δείχνει την εντυπωσιακή χιονόστρωση στο βουνό.

Τα πρώτα χιόνια, φέρνουν ενθουσιασμό τόσο σε όσους θέλουν να επισκεφτούν το βουνό, όσο και στους επιχειρηματίες τς περιοχής που ευελπιστούν ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα και έτσι θα ανοίξει το χιονοδρομικό κέντρο.

Διαβάστε επίσης

«Η κοροϊδία τελείωσε»: Ο Σωκράτης Αλειφτήρας μιλά για το αδιέξοδο των αγροτών και τις καθυστερήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Μέτωπο και με τους στρατιωτικούς ανοίγει η κυβέρνηση – Tι κρύβεται πίσω από τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις

Κατέρρευσε μικρή γέφυρα στον Ταύρο: Σοβαρά προβλήματα στην Πέτρου Ράλλη