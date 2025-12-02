Βιέννη: Ακτιβιστές ύψωσαν παλαιστινιακές σημαίες σε καθεδρικό ναό (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Παλαιστινιακές σημαίες στα καμπαναριά του καθεδρικού ναού Votiv στη Βιέννη ύψωσαν ακτιβιστές, προκαλώντας αντιδράσεις, καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, μια από τις μεγαλύτερες χριστιανικές γιορτές.
Η ενορία εντόπισε τις σημαίες το Σάββατο όταν περαστικοί και πιστοί πέρασαν από την εκκλησία.
Το απόγευμα της Τρίτης, συνεργείο με γερανό κατάφερε να τις κατεβάσει, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνες μετά από διαμαρτυρία της αρχιεπισκοπής.
Οι δράστες παραμένουν άγνωστοι.
