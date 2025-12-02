search
02.12.2025 22:02

Βιέννη: Ακτιβιστές ύψωσαν παλαιστινιακές σημαίες σε καθεδρικό ναό (Video)

02.12.2025 22:02
vienni simaia palaistini ekklisia – new

Παλαιστινιακές σημαίες στα καμπαναριά του καθεδρικού ναού Votiv στη Βιέννη ύψωσαν ακτιβιστές, προκαλώντας αντιδράσεις, καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, μια από τις μεγαλύτερες χριστιανικές γιορτές.

Η ενορία εντόπισε τις σημαίες το Σάββατο όταν περαστικοί και πιστοί πέρασαν από την εκκλησία.

Το απόγευμα της Τρίτης, συνεργείο με γερανό κατάφερε να τις κατεβάσει, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνες μετά από διαμαρτυρία της αρχιεπισκοπής.

Οι δράστες παραμένουν άγνωστοι.

