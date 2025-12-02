Βιέννη: Ακτιβιστές ύψωσαν παλαιστινιακές σημαίες σε καθεδρικό ναό (Video)

Παλαιστινιακές σημαίες στα καμπαναριά του καθεδρικού ναού Votiv στη Βιέννη ύψωσαν ακτιβιστές, προκαλώντας αντιδράσεις, καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, μια από τις μεγαλύτερες χριστιανικές γιορτές.

Η ενορία εντόπισε τις σημαίες το Σάββατο όταν περαστικοί και πιστοί πέρασαν από την εκκλησία.

Vienna, MAKES US PROUD – activists decorated the Votiv Church with the flag of #FreePalestine

Whilst they tried to take down the flag on first tower, someone climbed up the 2nd tower with another flag.

Bravo!#bds #Wien #Votivkirche @BDSAustria pic.twitter.com/4lpcC2i5XM — Paul Dva #FromThe River2TheSea 💧🌊 (@zoolooy) December 2, 2025

Το απόγευμα της Τρίτης, συνεργείο με γερανό κατάφερε να τις κατεβάσει, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνες μετά από διαμαρτυρία της αρχιεπισκοπής.

Aktivisten haben am Wochenende auf beiden Türmen der Votivkirche in #Wien , wohl illegalerweise, jeweils eine palästinensische Flagge gehisst. Die Fahnen wurden nun wieder vom Gotteshaus entfernt. pic.twitter.com/mQax1RFrsK — Esterreicherr (@Esterreicherr) December 2, 2025

Someone in Vienna have placed Palestine flags on the Votive Church. This is an attack on Christians and a provocative gesture of Islamic conquest. pic.twitter.com/pKXMDmGeu8 December 2, 2025

Οι δράστες παραμένουν άγνωστοι.

