03.12.2025 10:06

Ο Τραμπ, οι μπίζνες του και η επιστροφή της Trump Vodka μετά από… 14 χρόνια

03.12.2025 10:06
trump-vodka-3
Η φωτογραφία είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης

Μπορεί ο Τραμπ να έχει… σοβαρότερα ζητήματα για να ασχοληθεί, αυτό δεν τον εμποδίζει ωστόσο να συνεχίζει ακάθεκτος τις μπίζνες του.

Αυτήν τη φορά, πρόκειται για την Trump Vodka, η οποία επιστρέφει στην αγορά έπειτα από παύση 14 ετών, με τον Eric Trump να ανακοινώνει την έναρξη… προπαραγγελιών την Black Friday.

Η νέα έκδοση παράγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, φέρει την αμερικανική σημαία και προωθείται ως «Το Μεγάλο Αμερικανικό Πνεύμα».

Πίσω από την κυκλοφορία βρίσκεται η 47 Spirits LLC, εταιρεία με έδρα το Μαϊάμι, η οποία έχει αδειοδοτήσει το όνομα Τραμπ από δύο εταιρείες που ανήκουν εξ ολοκλήρου στον Αμερικανό Πρόεδρο, σύμφωνα με τις επίσημες οικονομικές του δηλώσεις.

Η προηγούμενη προσπάθεια με το Trump Vodka είχε σταματήσει το 2011 λόγω χαμηλών πωλήσεων και σύγκρουσης με τον τότε προμηθευτή Drinks Americas. Ο Τραμπ είχε αργότερα κερδίσει δικαστική απόφαση ύψους 4,8 εκατομμυρίων δολαρίων για μη καταβολή συμφωνημένων δικαιωμάτων.

Η επαναφορά του προϊόντος έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η οικογένεια Τραμπ επιταχύνει την επέκταση του brand της σε πολλές κατηγορίες, εκμεταλλευόμενη τη δεύτερη θητεία του.

Παράλληλα, αναφορές δείχνουν ότι άλλες πρόσφατες κυκλοφορίες της οικογένειας αντιμετωπίζουν προβλήματα. Το Trump phone, που διαφημίστηκε ως premium συσκευή, δεν έχει ακόμη παραδοθεί σε πελάτες που είχαν πληρώσει προκαταβολή, παρότι η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας έχει περάσει.

Αυτή η ασυνέπεια ενισχύει τα ερωτήματα για το κατά πόσο οι νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στηρίζονται σε πραγματική παραγωγική ικανότητα ή λειτουργούν κυρίως ως επεκτάσεις του brand.

Ευρύτερα, ο Trump και οι οργανισμοί που τον εκπροσωπούν έχουν συνδέσει το όνομα της οικογένειας με μια σειρά νέων εμπορικών δραστηριοτήτων. Το Trump Organization έχει καταθέσει αίτηση για εμπορικά σήματα που καλύπτουν crypto προϊόντα, τεχνολογικά gadgets και ψηφιακά αγαθά.

Λίγο πριν επιστρέψει στην προεδρία, κυκλοφόρησαν δύο κρυπτονομίσματα με τις ονομασίες $TRUMP και $MELANIA.

Ο ίδιος ο πρόεδρος διατηρεί σημαντικό μερίδιο 115 εκατομμυρίων μετοχών στην Trump Media & Technology Group, τη μητρική της Truth Social.

Παράλληλα, η οικογένεια συνεχίζει να αδειοδοτεί το όνομα Trump για πολυτελή έργα ακινήτων, όπως ένα νέο ξενοδοχείο στις Μαλδίβες που πωλεί συμμετοχές μέσω ψηφιακών assets.

Οι πρακτικές αυτές έχουν προκαλέσει ανησυχίες για πιθανά ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων, ιδιαίτερα επειδή ο Τραμπ εξακολουθεί να έχει έλεγχο των επιχειρηματικών του συμφερόντων μέσω του προσωπικού του trust, παρά τις δηλώσεις ότι θα κρατήσει απόσταση από τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.

Παρότι ο ίδιος ο Τραμπ δεν πίνει αλκοόλ, η οικογένεια συνεχίζει να δραστηριοποιείται έντονα στον χώρο των ποτών.

Το Trump Winery στη Βιρτζίνια αποτιμάται περίπου στα 44 εκατομμύρια δολάρια.

Το ενδιαφέρον στρέφεται τώρα στην επόμενη οικονομική δήλωση του προέδρου, που αναμένεται έως τον Μάιο του 2026. Η δήλωση αυτή αναμένεται να δείξει πόσα έσοδα παράγουν οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα δικαιώματα του Trump Vodka και αν ο ίδιος έχει άμεση μετοχική συμμετοχή στην 47 Spirits.

Και για να υπάρχει μια αίσθηση… μεγεθών, σημειώνεται ότι το Forbes εκτιμά την καθαρή αξία του Ντόναλντ Τραμπ στα 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

