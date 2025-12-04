Η Aktor προχωρά σε δημόσια προσφορά ομολογιών 140 εκατ. ευρώ μετά την έγκριση ΕΚ

Μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση της 3ης Δεκεμβρίου 2025, η Aktor κάνει το επόμενο βήμα προς την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου και τη διάθεση έως 140.000 άυλων, κοινών, ονομαστικών ομολογιών στο επενδυτικό κοινό.

Η εταιρεία στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων έως 140 εκατ. ευρώ, με ελάχιστο ποσό τα 90 εκατ. ευρώ, μέσω ομολογιακού δανείου πενταετούς διάρκειας. Η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική αγορά, ενώ οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το πρόγραμμα του ομολογιακού δανείου και το ενημερωτικό δελτίο έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980, καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4706/2020.

Το χρονοδιάγραμμα της δημόσιας προσφοράς θα οριστικοποιηθεί το επόμενο διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες των χρηματιστηριακών αγορών. Η εταιρεία δεσμεύεται ότι θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε νεότερη εξέλιξη, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

