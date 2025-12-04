search
ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 16:25
search
MENU CLOSE
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Δημήτρης Μηλάκας ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΑΚΑΣ

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2415
04/12/2025
04.12.2025 13:03

Όχι βούτυρο, κανόνια!

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2415
04/12/2025
04.12.2025 13:03
milakas 44- new

Οι εικόνες τρακτέρ να μπλοκάρουν δρόμους δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα· είναι η νέα κανονικότητα μιας Ευρώπης που βλέπει την αγροτική της ραχοκοκαλιά να σπάει. Από τη Γαλλία και τη Γερμανία μέχρι την Πολωνία, το Βέλγιο, την Ιταλία, την Ισπανία και τις χώρες της Βαλτικής, οι αγρότες κινητοποιούνται με πρωτοφανή ένταση. Όχι επειδή «υποκινούνται», αλλά επειδή η οικονομική και θεσμική πίεση έχει φτάσει στο μη περαιτέρω.

Ο κοινός παρονομαστής; Η παραγωγή δεν βγαίνει.

Το κόστος ενέργειας, καυσίμων, λιπασμάτων και ζωοτροφών έχει εκτοξευθεί και οι τιμές παραγωγού παραμένουν καθηλωμένες. Ο παραγωγός πληρώνει ακριβά για να καλλιεργήσει ή να εκθρέψει, αλλά αμείβεται σαν να ζει σε άλλη εποχή.

Στο πρόβλημα προστίθεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός από εισαγωγές: ουκρανικά σιτηρά, νοτιοαμερικανικό κρέας, προϊόντα Mercosur που μπαίνουν φθηνότερα, χωρίς τους ευρωπαϊκούς κανόνες περιβάλλοντος και ασφάλειας. Ο Ευρωπαίος παραγωγός νιώθει ότι παίζει με διαφορετικούς κανόνες – και χάνει.

Η τρίτη μεγάλη πίεση είναι το Green Deal. Κανείς δεν αρνείται την αναγκαιότητα της πράσινης μετάβασης, αλλά η εφαρμογή της πέφτει δυσανάλογα στην πλάτη των παραγωγών: περιορισμοί σε φυτοφάρμακα, υποχρεωτική αγρανάπαυση, αυστηρές απαιτήσεις για τις εκπομπές και το νερό. Οι αγρότες της Ολλανδίας και της Ιρλανδίας το έχουν ζήσει πιο βίαια από όλους.

Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που η Ευρώπη αλλάζει προτεραιότητες. Για πρώτη φορά έπειτα από δεκαετίες, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός μετατοπίζεται από την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) προς την άμυνα. Η ΚΑΠ, που κάποτε ήταν το 70% του κοινοτικού προϋπολογισμού και ακόμη το 2014 άγγιζε το 40%, προβλέπεται να πέσει κοντά στο 25% στην επόμενη περίοδο, με συνολική μείωση άνω του 20%.

Την ίδια στιγμή, η Ε.Ε. λανσάρει το νέο αμυντικό πακέτο SAFE, ύψους έως και 150 δισ. ευρώ, και αυξάνει θεαματικά τις δαπάνες για την αμυντική βιομηχανία. Για τον αγρότη, η εικόνα είναι απλή:
λεφτά για άμυνα υπάρχουν – για την παραγωγή δεν υπάρχουν.

Η Ευρώπη κινδυνεύει να ανακαλύψει κάτι που οι ηγεσίες της υποτιμούν: όταν η ύπαιθρος νιώσει ότι εγκαταλείπεται, δεν αντιδρά με σιωπή. Αντιδρά με μπλόκα. Και τελικά αντιδρά και στις κάλπες.

Διαβάστε επίσης:

Πισωγύρισμα η ενσωμάτωση των Πολεοδομιών στην Κεντρική Κυβέρνηση

Τα γαλάζια τα παιδιά, τα κουμπαράκια τα καλά, μια φαμίλια αγκαλιά…

Ένα 2026 γεμάτο αβεβαιότητες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotis xorafi 8876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ακύρωσαν το ραντεβού στο Μαξίμου με τον Κωστή Χατζηδάκη οι αγρότες της Κρήτης

mogherini_new
ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε η Μογκερίνι από πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης μετά τις κατηγορίες για εμπλοκή της σε σκάνδαλο διαφθοράς

stress man new
ΥΓΕΙΑ

Τα διαγνωστικά «ρεκόρ» της ΔΕΠΥ: Έξαρση ή καλύτερη αναγνώριση;

CrediaBank – 1000×1000 – 150 DPI_page-0001
BUSINESS

Το σπίτι σου, πιο «πράσινο». Εσύ, πιο κερδισμένος – Αναβάθμισε ενεργειακά το σπίτι σου με το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025» και τη χρηματοδότηση της CrediaBank

probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποδεκατίζει την κτηνοτροφία η ευλογιά των προβάτων – Πάνω από 433.000 οι θανατώσεις ζώων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

mornos leipsidria 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα πρόθυρα οξείας λειψυδρίας η Αττική: Γιατί δεν γεμίζουν οι ταμιευτήρες παρά τις καταρρακτώδεις βροχές

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

semertzidou_OPEKEPE_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια των Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

amy schumer
LIFESTYLE

Η Madonna στηρίζει την Έιμι Σούμερ μετά τη δραματική απώλεια βάρους: «Γιατί νιώθεις την ανάγκη να απολογηθείς που φροντίζεις τον εαυτό σου;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 16:24
agrotis xorafi 8876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ακύρωσαν το ραντεβού στο Μαξίμου με τον Κωστή Χατζηδάκη οι αγρότες της Κρήτης

mogherini_new
ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε η Μογκερίνι από πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης μετά τις κατηγορίες για εμπλοκή της σε σκάνδαλο διαφθοράς

stress man new
ΥΓΕΙΑ

Τα διαγνωστικά «ρεκόρ» της ΔΕΠΥ: Έξαρση ή καλύτερη αναγνώριση;

1 / 3