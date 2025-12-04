Το σπίτι σου, πιο «πράσινο». Εσύ, πιο κερδισμένος – Αναβάθμισε ενεργειακά το σπίτι σου με το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025» και τη χρηματοδότηση της CrediaBank

Η CrediaBank, έχοντας τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο, σου προσφέρει τη δυνατότητα να αναβαθμίσεις ενεργειακά την κατοικία σου, να μειώσεις την κατανάλωση ενέργειας, να αυξήσεις την αξία του ακινήτου σου και να απολαμβάνεις μεγαλύτερη άνεση και εξοικονόμηση στο σπίτι σου καθημερινά.

Σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια του νέου προγράμματος «Εξοικονομώ 2025», η CrediaBank παρέχει ως και 100% επιχορήγηση του κόστους των επιλέξιμων δαπανών ως €35.000, με σταθερό επιδοτούμενο επιτόκιο 7,5% (+ 0,12% εισφορά Ν.128/1975), δανειοδότηση με 100% επιδότησης του επιτοκίου, διάρκεια δανείου 4-6 χρόνια, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, ενώ προσφέρει και κάλυψη της αμοιβής του συμβούλου έργου, των ενεργειακών επιθεωρήσεων και τυχόν μελετών.

Με προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση, η CrediaBank προσφέρει ευέλικτες λύσεις και κίνητρα για να κάνεις το σπίτι σου πιο «πράσινο», εφαρμόζοντας έξυπνες λύσεις ενέργειας όπως:

Αντικατάσταση κουφωμάτων

Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης

Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης

Εγκατάσταση συστήματος ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Παράλληλα, η CrediaBank έχει προχωρήσει σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Europa, Volton, και το TMEDE Properties εξασφαλίζοντας ακόμα καλύτερες παροχές για εσένα και την κατοικία σου.

Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025», λαμβάνεις προκαταβολή που αντιστοιχεί στο 70% της επιχορήγησης από την CrediaBank. Τα χρήματα θα παραμείνουν δεσμευμένα στον λογαριασμό σου μέχρι να ορίσεις τις αμοιβές των προμηθευτών/αναδόχων των εργασιών και να διαμοιράσεις πρώτα τα χρήματα από την προκαταβολή του δανείου σου, ενώ κατά την τελική εκταμίευση λαμβάνεις το υπόλοιπο 30% της επιχορήγησης, μόλις πιστοποιηθεί από τον αρμόδιο φορέα ότι έχεις πετύχει τον ενεργειακό στόχο.

Απλά και ευέλικτα, από την τράπεζά σου!

Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο κοντινότερό σου κατάστημα CrediaBank ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ, στο 210 3669000 ή δηλώνοντας ενδιαφέρον εδώ.

