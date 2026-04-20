Χαλκιδική: Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για τη δολοφονία 21 σκύλων με φόλα – Ο κίνδυνος και για τους ανθρώπους

Με την κατάθεση μήνυσης κατά παντός υπευθύνου το πρωί στην Ασφάλεια Πολυγύρου, ο ομώνυμος δήμος προχώρησε άμεσα σε νομικές ενέργειες μετά το αποτρόπαιο περιστατικό μαζικής θανάτωσης σκύλων με δηλητηριασμένα δολώματα, που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία του Βάβδου.

Την ίδια ώρα, η Πενταμελής Επιτροπή Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων του δήμου, μαζί με φιλοζωικά σωματεία της περιοχής, πραγματοποίησε πολύωρη αυτοψία στο σημείο, επιχειρώντας να συγκεντρώσει τα πρώτα κρίσιμα στοιχεία που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό των υπευθύνων.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές και τα μέλη της επιτροπής να «χτενίζουν» την περιοχή, αναζητώντας τυχόν δηλητηριασμένα δολώματα που δεν καταναλώθηκαν, ενώ παράλληλα εξετάζονται κάμερες ασφαλείας και συλλέγονται μαρτυρίες κατοίκων. Όπως έγινε γνωστό στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου Πολυγύρου, τις επόμενες ημέρες στην επιχείρηση θα συνδράμουν και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι ανίχνευσης του ΟΦΥΠΕΚΑ, ενισχύοντας την προσπάθεια εντοπισμού στοιχείων και επιταχύνοντας τις έρευνες.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη αγανάκτηση και βαθιά θλίψη. Συνολικά 21 σκυλιά -14 ενήλικα και 7 κουτάβια- βρήκαν τραγικό θάνατο. Τα ζώα φρόντιζε γυναίκα κτηνοτρόφος, στο σπίτι της που βρίσκεται περίπου 200 μέτρα έξω από το χωριό. Οι εικόνες που αντίκρισαν όσοι έφτασαν πρώτοι στο σημείο αποτυπώνουν, με τον πιο σκληρό τρόπο, το μέγεθος της καταστροφής.

Κατηγορηματικός εμφανίστηκε από την πρώτη στιγμή ο Δήμαρχος Πολυγύρου, Γιώργος Εμμανουήλ, ο οποίος καταδίκασε απερίφραστα το περιστατικό, κάνοντας λόγο για «μια απερίγραπτη πράξη βαρβαρότητας που προσβάλλει κάθε έννοια ανθρωπιάς και πολιτισμού». Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για σοβαρό ποινικό αδίκημα και ο Δήμος δεν πρόκειται να μείνει αμέτοχος, ενισχύοντας τη συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές, τη συλλογή στοιχείων και την ενημέρωση των πολιτών για την επικινδυνότητα των δηλητηριασμένων δολωμάτων. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση σε όποιον διαθέτει πληροφορίες να συμβάλει στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Στο μεταξύ, το περιστατικό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη συστηματική προσπάθεια που καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων στον Δήμο Πολυγύρου. Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, το 2024 έγινε σήμανση, αποπαρασίτωση και εμβολιασμός σε συνολικά 331 αδέσποτα ζώα συντροφιάς, εκ των οποίων τα 195 στειρώθηκαν, ενώ το 2025 ο αριθμός αυξήθηκε σε 524 σημάνσεις, αποπαρασιτώσεις και εμβολιασμούς καθώς και 282 στειρώσεις. Οι επιδόσεις αυτές κατέταξαν τον Δήμο στην πρώτη θέση στη Χαλκιδική και σε υψηλές θέσεις πανελλαδικά, βάσει αξιολόγησης της ειδικής γραμματείας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επικίνδυνα και για τη δημόσια υγεία τα δηλητηριασμένα δολώματα

Στο μεταξύ ο δημοτικός κτηνίατρος Ταξιάρχης Χασαλεύρης, ερευνητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ παρουσιάζει ιδιαίτερα ανησυχητικά στοιχεία σχετικά με τη φύση των δηλητηρίων. Όπως εξηγεί, οι λεγόμενες «φόλες» περιέχουν ισχυρά φυτοφάρμακα ή ποντικοφάρμακα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εντοπίζονται ακόμη και αιχμηρά αντικείμενα, όπως γυαλιά ή ξυραφάκια. Η δράση τους μπορεί να είναι ακαριαία, με χαρακτηριστικό παράδειγμα -όπως αναφέρει- περιστατικό όπου ζώο πέθανε πριν καν καταπιεί τη δηλητηριασμένη τροφή, με το δόλωμα ακόμη στο στόμα του.

Ο κίνδυνος, ωστόσο, δεν περιορίζεται στα ζώα. Τα δηλητηριασμένα δολώματα συνιστούν σοβαρή απειλή και για τη δημόσια υγεία, καθώς τοποθετούνται συχνά σε χώρους όπου κινούνται παιδιά, όπως πάρκα, πεζοδρόμια και γειτονιές. Οι τοξικές ουσίες μπορούν να απορροφηθούν από το δέρμα ή να εισπνευστούν, ενώ δεν αποκλείεται και η μόλυνση του εδάφους και των υπόγειων υδάτων. Επιπλέον, υπάρχει ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης μέσω επαφής με νεκρά ζώα. Για τα ίδια τα ζώα, ο θάνατος είναι συνήθως βασανιστικός, με σπασμούς, παράλυση και εσωτερικές αιμορραγίες, χωρίς καμία διάκριση ανάμεσα σε αδέσποτα, δεσποζόμενα ή άγρια είδη.

Η ελληνική νομοθεσία είναι σαφής και αυστηρή: η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων αποτελεί κακούργημα, με ποινές που φτάνουν έως και τα 10 χρόνια κάθειρξης και διοικητικά πρόστιμα έως 100.000 ευρώ. Παρά το αυστηρό πλαίσιο, τέτοιες πράξεις εξακολουθούν να καταγράφονται, αναδεικνύοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη πρόληψη και ευαισθητοποίηση.

Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι, σε περίπτωση εντοπισμού ύποπτου δολώματος ή νεκρού ζώου, οι πολίτες δεν πρέπει να το αγγίζουν, αλλά να ειδοποιούν άμεσα την Αστυνομία, ενώ, αν κάποιο κατοικίδιο εκτεθεί, πρέπει να μεταφέρεται χωρίς καθυστέρηση σε κτηνίατρο, καθώς ο χρόνος είναι καθοριστικός.

Σύμφωνα με τον κ. Χασαλεύρη, το «σημείο -κλειδί» για να περιοριστούν τέτοια φαινόμενα είναι η εκπαίδευση, ιδιαίτερα από μικρές ηλικίες. Σε αυτή την κατεύθυνση, η Πενταμελής Επιτροπή του δήμου, συνεχίζει τις προσπάθειες οργάνωσης ενημερωτικών δράσεων ακόμη και σε σχολεία, καλλιεργώντας μια κουλτούρα σεβασμού απέναντι στα ζώα.

Το συμβάν στον Βάβδο ξεπερνά τα όρια μιας ακόμη υπόθεσης κακοποίησης ζώων και αγγίζει την ίδια την ασφάλεια της καθημερινότητας και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Το μήνυμα που εκπέμπεται από τη δημοτική αρχή είναι σαφές: τέτοιες πράξεις δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές και η απόδοση ευθυνών αποτελεί υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας.

