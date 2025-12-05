search
05.12.2025 14:25

Υπερταμείο: Εκκίνηση νέου διαγωνισμού για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου»

05.12.2025 14:25
gb-bg-logo.jpg

Το Υπερταμείο/Growthfund ανακοινώνει την προκήρυξη διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου», συνολικής έκτασης περίπου 1.026.779,62 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Πούσι Μπάρτζη – Μερέντα» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής.

Σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, η αξιοποίηση του ακινήτου θα πραγματοποιηθεί μέσω σύστασης και μεταβίβασης δικαιώματος επιφανείας για 99 χρόνια.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε μία φάση, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 27.3.2026 και ώρα 16:00.

Το ακίνητο, το οποίο κατασκευάστηκε και λειτούργησε αρχικά κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, περιλαμβάνει συνδυασμό εσωτερικών και εξωτερικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αθλητική ιππασία, όπως στάβλους, αρένες, κτίριο διοικητικών υπηρεσιών, κτηνιατρική κλινική κλπ. Βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο του οικισμού της αρχαίας Μυρρινούντας και συνορεύει ανατολικά με τον Ιππόδρομο.

Σύμφωνα με τον νόμο 3342/2005 περί μεταολυμπιακής χρήσης, πέραν των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, επιτρέπεται, μεταξύ άλλων, η κατασκευή γηπέδου γκολφ, ιππικού μουσείου, σχολών ιππασίας και αναβατών, καταστημάτων πώλησης ειδών που σχετίζονται με την ιππασία, χώρων εκθέσεων, εστίασης, δημοπρασιών, ξενοδοχείου, ελικοδρομίου, πάρκου με δυνατότητα διεξαγωγής τριάθλου και ψυχαγωγικής ιππασίας, καθώς και χώρων στάθμευσης.

Λεπτομέρειες για τη διαγωνιστική διαδικασία: ΕΔΩ.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε:

GROWTHFUND, Ανθή Τροκούδη, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Βιωσιμότητας, +30 6932 100053, A.Trokoudi@growthfund.gr

SOCIALDOO, Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου, Director of Corporate Relations, +30 6974 894411, [email protected]

