Τα ντέρμπι Μπενφίκα-Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Νάπολι-Γιουβέντους έρχονται στην COSMOTE TV

Μεγάλα ποδοσφαιρικά «ραντεβού» έρχονται την εβδομάδα 5-11/12 στην COSMOTE TV.

Ξεχωρίζει το ντέρμπι της Λισαβόνας ανάμεσα στη Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη και τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Ιωαννίδη-Βαγιαννίδη (5/12, 22:15, COSMOTE SPORT 3HD & START) για την 13η αγωνιστική της Liga Portugal Betclic, καθώς και η ιταλική «μάχη» Νάπολι-Γιουβέντους (7/12, 21:45, COSMOTE SPORT 2HD & 4K) για την 14η αγωνιστική της Serie A.

Οι μεταδόσεις της COSMOTE TV για την 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League περιλαμβάνουν τα ματς Ολυμπιακός-ΟΦΗ (6/12, 17:00, COSMOTE SPORT 1HD), Βόλος ΝΠΣ-Κηφισιά (6/12, 20:30, COSMOTE SPORT 2HD), ΑΕΛ Novibet-Παναθηναϊκός (7/12, 17:30, COSMOTE SPORT 1HD & START) και ΑΕΚ-Ατρόμητος (7/12, 21:00, COSMOTE SPORT 1HD).

Τι άλλο ξεχωρίζει στα κανάλια COSMOTE SPORT

Από το ποδοσφαιρικό «μενού» των καναλιών COSMOTE SPORT ξεχωρίζουν, επίσης, τα ματς Ίντερ-Κόμο (6/12, 19:00, COSMOTE SPORT 3HD & START), Κάλιαρι-Ρόμα (7/12, 16:00, COSMOTE SPORT 2HD) και Τορίνο-Μίλαν (8/12, 21:45, COSMOTE SPORT 1HD & START), για την 14η αγωνιστική της Serie A.

Από το ΝΒΑ, η COSMOTE TV θα φιλοξενήσει την επίσκεψη των Μπακς στην έδρα των Πίστονς (7/12, 02:30, COSMOTE SPORT 4HD), μια από τις κλασικές «μάχες» της Ανατολής, Ράπτορς-Σέλτικς (7/12, 22:30, COSMOTE SPORT 4HD), καθώς και τα ματς Νικς-Μάτζικ (7/12, 19:00, COSMOTE SPORT 4HD) και Τίμπεργουλβς-Σανς (9/12, 02:30, COSMOTE SPORT 4HD). Στο FIBA Basketball Champions League ξεχωρίζουν τα ματς Καρδίτσα-Μερσίν (9/12, 20:00, COSMOTE SPORT 4HD) και ΑΕΚ-Λέβιτσε (10/12, 19:30, COSMOTE SPORT 4HD).

Τον παλμό των εξελίξεων από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας θα μεταφέρει η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT, μέσα από ειδικές εκπομπές και εκτενή ρεπορτάζ.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Novasports

Οι συνδρομητές της COSMOTE TV, μέσω των καναλιών Novasports, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις Αsteras AKTOR-Λεβαδειακός (7/12, 17:00), ΠΑΟΚ-Άρης (7/12, 19:30) και Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός (8/12, 18:00), για την 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ξεχωρίζουν οι αγώνες Άστον Βίλα-Άρσεναλ (6/12, 14:30), Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ (6/12, 17:00), Λιντς-Λίβερπουλ (6/12, 19:30), Στουτγκάρδη-Μπάγερν (6/12, 16:30), Λειψία-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (6/12, 19:30), Μπέτις-Μπαρτσελόνα (6/12, 19:30) και Μπιλμπάο-Ατλέτικο Μαδρίτης (6/12, 22:00).

Στη EuroLeague ξεχωρίζουν τα ματς Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός AKTOR (11/12, 21:30) και Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός (12/12, 21:30), ενώ στο EuroCup, οι αναμετρήσεις Νάινερς Κέμνιτς-Πανιώνιος Cosmorama Travel (9/12, 20:00) και Άρης Betsson-Βενέτσια (10/12, 20:00).

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα μεταδόσεων των αθλητικών highlights της εβδομάδας 5-11/12 στα κανάλια COSMOTE SPORT:

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Stoiximan Super League (13η Αγωνιστική)

Εκπομπή «Pregame Ολυμπιακός-ΟΦΗ» (Σάββατο 06/12, 16:00, COSMOTE SPORT 1HD & OL SL PASS)

Ολυμπιακός-ΟΦΗ (Σάββατο 06/12, 17:00, COSMOTE SPORT 1HD & OL SL PASS)

Εκπομπή «Postgame Ολυμπιακός-ΟΦΗ» (Σάββατο 06/12, 19:10, COSMOTE SPORT 1HD & OL SL PASS)

Εκπομπή «Pregame Βόλος ΝΠΣ-Κηφισιά» (Σάββατο 06/12, 20:00, COSMOTE SPORT 2HD)

Βόλος ΝΠΣ-Κηφισιά (Σάββατο 06/12, 20:30, COSMOTE SPORT 2HD)

Εκπομπή «Pregame ΑΕΛ Novibet-Παναθηναϊκός» (Κυριακή 07/12, 16:30, COSMOTE SPORT 1HD & PAO SL PASS & START)

ΑΕΛ Novibet-Παναθηναϊκός (Κυριακή 07/12, 17:30, COSMOTE SPORT 1HD & PAO SL PASS & START)

Εκπομπή «Sportshow» (Κυριακή 07/12, 19:40, COSMOTE SPORT 1HD)

ΑΕΚ-Ατρόμητος (Κυριακή 07/12, 21:00, COSMOTE SPORT 1HD & AEK SL PASS)

Εκπομπή «Sportshow» (Κυριακή 07/12, 23:10, COSMOTE SPORT 1HD)

Serie A (14η Αγωνιστική)

Σασουόλο-Φιορεντίνα (Σάββατο 06/12, 16:00, COSMOTE SPORT 3HD)

Ίντερ-Κόμο (Σάββατο 06/12, 19:00, COSMOTE SPORT 3HD & START)

Ελλάς Βερόνα-Αταλάντα (Σάββατο 06/12, 21:45, COSMOTE SPORT 3HD)

Κρεμονέζε-Λέτσε (Κυριακή 07/12, 13:30, COSMOTE SPORT 3HD)

Κάλιαρι-Ρόμα (Κυριακή 07/12, 16:00, COSMOTE SPORT 2HD)

Λάτσιο-Μπολόνια (Κυριακή 07/12, 19:00, COSMOTE SPORT 2HD)

Νάπολι-Γιουβέντους (Κυριακή 07/12, 21:45, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)

Πίζα-Πάρμα (Δευτέρα 08/12, 16:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Ουντινέζε-Τζένοα (Δευτέρα 08/12, 19:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Τορίνο-Μίλαν (Δευτέρα 08/12, 21:45, COSMOTE SPORT 1HD & START)

Liga Portugal Betclic (13η Αγωνιστική)

Μπενφίκα-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Παρασκευή 05/12, 22:15, COSMOTE SPORT 3HD & START)

Φαμαλικάο-Μπράγκα (Σάββατο 06/12, 22:30, COSMOTE SPORT 5HD)

Εστρέλα-Αρούκα (Κυριακή 07/12, 20:00, COSMOTE SPORT 3HD)

Τοντέλα-Πόρτο (Κυριακή 07/12, 22:30, COSMOTE SPORT 3HD)

Βιτόρια Γκιμαράες-Ζιλ Βισέντε (Δευτέρα 08/12, 22:30, COSMOTE SPORT 3HD)

Sky Bet EFL Championship (19η/20η Αγωνιστική)

Χαλ-Μίντλεσμπρο (Παρασκευή 05/12, 22:00, COSMOTE SPORT 5HD)

Ντέρμπι-Λέστερ (Σάββατο 06/12, 14:30, COSMOTE SPORT 5HD)

Μπρίστολ Σίτι-Μίλγουολ (Σάββατο 06/12, 17:00, COSMOTE SPORT 5HD)

Χαλ-Ρέξαμ (Τετάρτη 10/12, 22:00, COSMOTE SPORT 9HD)

Emirates FA Cup (2ος Γύρος)

Σάλφορντ-Λέιτον Όριεντ (Παρασκευή 05/12, 21:30, COSMOTE SPORT 7HD)

Τσέστερφιλντ-Ντονκάστερ (Σάββατο 06/12, 21:30, COSMOTE SPORT 7HD)

Μπράκλεϊ-Μπέρτον Άλμπιον (Δευτέρα 08/12, 21:30, COSMOTE SPORT 7HD)

William Hill Scottish Premiership (16η Αγωνιστική)

Κιλμάρνοκ-Ρέιντζερς (Σάββατο 06/12, 22:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Σέλτικ-Χαρτς (Κυριακή 07/12, 17:00, COSMOTE SPORT 3HD)

Cyprus League by Stoiximan (13η Αγωνιστική)

ΑΠΟΕΛ-Άρης Λεμεσού (Κυριακή 07/12, 17:00, COSMOTE SPORT 5HD)

MΠΑΣΚΕΤ

NBA

Ντιτρόιτ Πίστονς-Μιλγουόκι Μπακς(Κυριακή 07/12, 02:30, COSMOTE SPORT 4HD)

Νιου Γιορκ Νικς-Ορλάντο Μάτζικ (Κυριακή 07/12, 19:00, COSMOTE SPORT 4HD)

Τορόντο Ράπτορς-Μπόστον Σέλτικς (Κυριακή 07/12, 22:30, COSMOTE SPORT 4HD)

Μινεσότα Τίμπεργουλβς-Φοίνιξ Σανς (Τρίτη 09/12, 02:30, COSMOTE SPORT 4HD)

FIBA Basketball Champions League (Regular Season, 8η Αγωνιστική)

Καρδίτσα-Μερσίν (Τρίτη 09/12, 20:00, COSMOTE SPORT 4HD)

ΑΕΚ-Λέβιτσε (Τετάρτη 10/12, 19:30, COSMOTE SPORT 4HD)

Turkish Basketball Super League (10η Αγωνιστική)

Μερκεζεφέντι-Φενέρμπαχτσε (Κυριακή 07/12, 12:00, COSMOTE SPORT 7HD)

Καρσίγιακα-Μπεσίκτας (Κυριακή 07/12, 14:30, COSMOTE SPORT 7HD)

ACB Liga Endesa (9η Αγωνιστική)

Τενερίφη-Ρεάλ Μαδρίτης (Κυριακή 07/12, 14:00, COSMOTE SPORT 4HD)

Μπασκόνια-Βαλένθια (Κυριακή 07/12, 20:00, COSMOTE SPORT 7HD)

Lega Basket Serie A (10η Αγωνιστική)

Αρμάνι Μιλάνο-Τρέντο (Κυριακή 07/12, 19:00, COSMOTE SPORT 8HD)

Βίρτους Μπολόνια-Ντερτόνα (Δευτέρα 08/12, 19:30, COSMOTE SPORT 4HD)

ΒΟΛΕΪ

CEV Cup Ανδρών (Φάση των 32, 1η Αγωνιστική)

Ολυμπιακός-Άπελντοορν (Τετάρτη 10/12, 19:00, COSMOTE SPORT 6HD)

CEV Champions League Ανδρών ( Φάση Ομίλων, 1η Αγωνιστική)

Ζιράτ-Τουρ (Τετάρτη 10/12, 18:00, COSMOTE SPORT 7HD)

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πυγμαχία (COSMOTE SPORT 7HD)

Άιζακ Κρουζ-Λαμόντ Ροτς (Κυριακή 07/12, 03:00)

UFC 323 (COSMOTE SPORT 6HD)

Mεράμπ Ντβταλισβίλι-Πετρ Γιαν (Κυριακή 07/12, 05:00)

NFL Regular Season (14η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 9HD)

Tζάκσονσβιλ Τζάγκουαρς-Ιντιανάπολις Κολτς (Κυριακή 07/12, 20:00)

Γκριν Μπέι Πάκερς-Σικάγο Μπερς (Κυριακή 07/12, 23:25)

Κάνσας Σίτι Τσιφς-Χιούστον Τέξανς (Δευτέρα 08/12, 03:20)

Λος Άντζελες Τσάρτζερς-Φιλαδέλφεια Ιγκλς (Τρίτη 09/12, 03:15)

Pro Tour Elite 16, Ιπανέμα (COSMOTE SPORT 6HD)

Ημιτελικός Ανδρών (Κυριακή 07/12, 14:00)

Ημιτελικός Ανδρών (Κυριακή 07/12, 15:00)

Ημιτελικός Γυναικών (Κυριακή 07/12, 16:00)

Ημιτελικός Γυναικών (Κυριακή 07/12, 17:00)

Τελικός 3ης Θέσης Ανδρών (Κυριακή 07/12)

Τελικός 3ης Θέσης Γυναικών (Κυριακή 07/12, 21:00)

Τελικός Ανδρών (Κυριακή 07/12, 22:00)

Τελικός Γυναικών (Κυριακή 07/12, 23:00)