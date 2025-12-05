search
05.12.2025
05.12.2025 08:10

Επίσημος Συνεργάτης της ΑΕΚ BC η l’artigiano, με νέα χορηγική συνεργασία στη σεζόν

05.12.2025 08:10
Επίσημος Συνεργάτης της ΑΕΚ BC είναι πλέον η l’artigiano, μετά την ανακοίνωση της νέας χορηγικής συνεργασίας που συνδέει το brand με την ομάδα για τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Η συνεργασία στηρίζεται στις κοινές αξίες της προσπάθειας, της ομαδικότητας και της συνεχούς εξέλιξης, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τόσο τον αθλητισμό όσο και την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης, η διοίκηση της l’artigiano υπογράμμισε ότι ο αθλητισμός αποτελεί στάση ζωής και εκφράζει την αξία της συνεργασίας και του ομαδικού πνεύματος, προσθέτοντας ότι η εταιρεία στηρίζει όσους υπηρετούν τις ίδιες αρχές. Η νέα συνεργασία σηματοδοτεί την παρουσία της l’artigiano δίπλα στην ΑΕΚ BC και τους φιλάθλους της καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, εντός και εκτός γηπέδου, με στόχο την ενίσχυση της εμπειρίας των φίλων της ομάδας.

