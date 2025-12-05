search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025
05.12.2025

ΜΑΚΒΕΛ-URIMAC: Ετήσια άσκηση εκκένωσης και ενισχυμένα μέτρα για ουσιαστική θωράκιση εργαζομένων στην εργασία

05.12.2025 08:15
μακβελ12

Την ολοκλήρωση του ετήσιου προγράμματος εκπαίδευσης εργαζομένων ανακοίνωσε η ΜΑΚΒΕΛ-URIMAC, δίνοντας για ακόμη μια χρονιά έμφαση στις διαδικασίες εκκένωσης και στην ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στις εγκαταστάσεις της. Με τις απαιτήσεις για ασφαλείς χώρους εργασίας να αυξάνονται και τα περιστατικά κινδύνου να υπενθυμίζουν τη σημασία της πρόληψης, η εταιρεία επιχειρεί να διαμορφώσει μια σταθερή κουλτούρα ετοιμότητας και υπευθυνότητας.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, το σύνολο του προσωπικού συμμετείχε σε πρακτικές ασκήσεις άμεσης εκκένωσης και σε εφαρμογή σεναρίων που προσομοίωναν πραγματικές συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία «Σαμαράς & Συνεργάτες», η οποία διαθέτει εξειδίκευση σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία και έχει συνεργαστεί με πλήθος βιομηχανικών μονάδων.

Πέρα από την τεχνική διάσταση, σημαντικό ρόλο είχε και η παρουσία της διοίκησης, η οποία παρακολούθησε τις ασκήσεις και συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία. Η συμμετοχή αυτή επισημαίνει ότι η ασφάλεια δεν αντιμετωπίζεται ως τυπική υποχρέωση, αλλά ως στρατηγική επιλογή που απαιτεί συνεχή επένδυση και έμπρακτη δέσμευση από όλα τα επίπεδα της εταιρείας. Άλλωστε, η αποτελεσματικότητα τέτοιων προγραμμάτων κρίνεται όχι μόνο από την τεχνική κατάρτιση, αλλά και από το αν η διοίκηση δίνει το παράδειγμα.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στον ετήσιο σχεδιασμό της ΜΑΚΒΕΛ-URIMAC για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας και αποτελεί βασικό εργαλείο ενίσχυσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας. Σε μια περίοδο όπου οι βιομηχανικοί χώροι εξελίσσονται και οι απαιτήσεις συμμόρφωσης αυξάνονται, τέτοιες πρωτοβουλίες δεν αποτελούν απλώς καλή πρακτική αλλά αναγκαία προϋπόθεση για αποτελεσματική πρόληψη και προστασία.

