ΚΟΣΜΟΣ

06.12.2025 22:36

Μίλησαν τηλεφωνικά Μαδούρο και Ερντογάν: Η Turkish Airlines ξαναρχίζει τις πτήσεις για το Καράκας

06.12.2025 22:36
erdogan-maduro1

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνομίλησε τηλεφωνικά το Σάββατο με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο για τις διμερείς σχέσεις αλλά και περιφερειακά ζητήματα.

Από την Άγκυρα αναφέρεται ότι ο πρόεδρος Ερντογάν ανέφερε ότι η χώρα του παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή.

Η Τουρκία πιστεύει ότι τα ζητήματα μπορούν να επιλυθούν μέσω διαλόγου και ότι αυτή η θέση εκφράζεται με κάθε τρόπο.

Επιπλέον ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι είναι σημαντικό να παραμείνουν ανοιχτά τα κανάλια διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και της Βενεζουέλας και ότι η Τουρκία ελπίζει ότι η ένταση θα εκτονωθεί το συντομότερο δυνατό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Βενεζουέλας, ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η επανενεργοποίηση της αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ Καράκας και Κωνσταντινούπολης μέσω των Turkish Airlines, για τη διευκόλυνση του τουρισμού και των επενδύσεων.

Σημειώνεται ότι πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν διακόψει τις πτήσεις από και προς τη Βενεζουέλα λόγω της έντασης με τις ΗΠΑ.

