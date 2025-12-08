search
COSMOTE TELEKOM VOLUNTEERS: πρόγραμμα εταιρικού εθελοντισμού με επίκεντρο την κοινωνία και το περιβάλλον

  • Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού οι COSMOTE TELEKOM VOLUNTEERS σχεδίασαν και συμμετέχουν σε δράσεις για την ενίσχυση ευπαθών ομάδων.

Η COSMOTE TELEKOM επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην αξία της προσφοράς με το πρόγραμμα εταιρικού εθελοντισμού COSMOTE TELEKOM VOLUNTEERS.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερες από 30 δράσεις εθελοντισμού μέσα στο επόμενο έτος, που θα ενδυναμώσουν την κουλτούρα προσφοράς των ανθρώπων του Ομίλου ΟΤΕ και θα πολλαπλασιάσουν τον θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και στο περιβάλλον στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Το πρόγραμμα COSMOTE TELEKOM VOLUNTEERS σχεδιάστηκε από την εταιρεία, με στόχο να δώσει την ευκαιρία στους ανθρώπους του Ομίλου μέσω της εθελοντικής προσφοράς να ενισχύσουν ευπαθείς ομάδες, να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και να ευαισθητοποιήσουν για τις δυνατότητες ανάπτυξης, που προσφέρει η τεχνολογία. Στις δράσεις του προγράμματος μαζί με τη μεγάλη ομάδα των εθελοντών του Ομίλου συμμετέχει ενεργά και η Διοικητική Ομάδα.

Στο Ηumanity Greece βρέθηκε η μεγάλη ομάδα των COSMOTE TELEKOM VOLUNTEERS για να μαγειρέψει και να διανείμει φαγητό

«Ο εθελοντισμός βρίσκεται βαθιά ριζωμένος στην κουλτούρα μας. Μόνο την περσινή χρονιά περισσότεροι από 4.600 εθελοντές εργαζόμενοι του Ομίλου συμμετείχαν σε εθελοντικές δράσεις, όπως αιμοδοσίες, καθαρισμούς ακτών από πλαστικά κλπ. Με το πρόγραμμα COSMOTE TELEKOM VOLUNTEERS εμπλουτίζεται η εταιρική εθελοντική δράση και η προσφορά μας προς την κοινωνία, και το περιβάλλον, αξιοποιώντας και την τεχνολογία ώστε να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα των δράσεων μας.» δήλωσε ο κ. Δημήτρης Μιχαλάκης, Chief of Corporate Communications, Sustainability and Channel Productions Ομίλου ΟΤΕ.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού, περισσότεροι από 25 εθελοντές μαζί με τον κ. Μπάμπη Μαζαράκη Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ επισκέφτηκαν στις 5 Δεκεμβρίου το Ηumanity Greece για να βοηθήσουν στο μαγείρεμα και τη διανομή φαγητού σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Επίσης, ομάδα εθελοντών μαζί με τον κ. Γιάννη Κωνσταντινίδη, Chief Officer Στρατηγικής Μετασχηματισμού και Παρόχων Ομίλου ΟΤΕ διοργανώνουν μια χριστουγεννιάτικη ψυχαγωγική γιορτή για τα παιδιά που στηρίζει το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας.

Το πρόγραμμα εθελοντισμού COSMOTE TELEKOM VOLUNTEERS συνδέει τον κόσμο μας με πράξεις που δημιουργούν αξία και ενισχύουν την κοινωνική προσφορά.

