08.12.2025 15:23

Σε νέα θεατρική στέγη οι «Στρακαστρούκες» – Στο AUDITORIUM από 20 Δεκεμβρίου

08.12.2025 15:23
strakastroukes_1

Είναι ανάμεσα στις sold out παραστάσεις από το πρώτο διάστημα που ανέβηκε. Το κοινό ανταποκρίθηκε θερμά και μίλησε γι’ αυτή με τα καλύτερα λόγια. Οι κριτικές έκαναν λόγο για ένα συγκλονιστικό one-man show που συνδυάζει χιούμορ και συγκίνηση κατά τρόπο ευρηματικό. Τώρα,  στα μέσα της τρίτης θεατρικής τους σεζόν, οι «Στρακαστρούκες» του Δημήτρη Σαμόλη μεταφέρονται σε μεγαλύτερης χωρητικότητας στέγη, λόγω αυξημένης ζήτησης. Από τις 20 Δεκεμβρίου μετακομίζουν στο ολοκαίνουργιο θέατρο AUDITORIUM στην οδό Σίνα 2-4, έτοιμες να ξανα-κάνουν μπαμ κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.

Ο  ηθοποιός και τραγουδοποιός Δημήτρης Σαμόλης με το πρώτο του θεατρικό έργο που σκηνοθέτησε ο Μάριος Κακουλλής βάζει στο μικροσκόπιο την “αγία ελληνική οικογένεια”.

Η  ζωή στην επαρχία και ο εκφοβισμός ειδικά των νέων, αποκαλύπτεται πότε οδυνηρά και πότε με χιούμορ, δημιουργώντας έναν συνταρακτικό μονόλογο-κατάθεση που προκαλεί δυνατή συγκίνηση. Οι Στρακαστρούκες είναι μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης για την ανθρώπινη φύση αλλά και ένα φωτεινό βέλος σε αυτά που μας πόνεσαν βαθιά.

Το  έργο

Βρισκόμαστε ακριβώς δέκα λεπτά πριν χτυπήσουν οι καμπάνες για την Ανάσταση σ’ ένα χωριό της Κρήτης. Ο Κωσταντής κρατάει στη μια του χούφτα καραμελάκια που σκάνε στο στόμα και στην άλλη αυτοσχέδιες στρακαστούκες.

Στην κλειστή κοινωνία της επαρχίας που κανείς δεν του απλώνει το χέρι, ο ήρωάς μας ανοίγει την καρδιά του με σπαρακτικό χιούμορ λίγο πριν κάνει το μεγάλο μπαμ. Οι καμπάνες όμως χτυπούν νωρίτερα.

Συντελεστές

Κείμενο – Ερμηνεία – Τραγούδια: Δημήτρης Σαμόλης

Σκηνοθεσία: Μάριος Κακουλλής

Σκηνικά – Κοστούμια: Λουκάς Μπάκας

Φωτιστικός σχεδιασμός – Δραματουργία: Στέφανος Δρουσιώτης

Μουσική: ECATI

Βοηθός σκηνοθέτη: Δανάη – Αρσενία Φιλίδου

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Graphic design: Μιχάλης Δέμελης

Βίντεο: Θωμάς Παλυβός

Social media: Pop Communications

Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού

Παραγωγή: ARS AETERNA

Παραστάσεις:         Παρασκευή  21:00 | Κυριακή 21:00

Σάββατο 18:00 & 21:00 

Από 20 Δεκεμβρίου

Διάρκεια: 70 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων: 18€ | 15€ μειωμένο [φοιτητικό, ανέργων, 65+, ΑμεΑ]

Προπώλησηmore.com

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ AUDITORIUM, Σίνα2-4, Αθήνα

Τηλ. 2103614216, 2103642334

Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού | [email protected]

