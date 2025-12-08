Tilly Norwood: Η πρώτη «ηθοποιός» που φτιάχτηκε από τεχνητή νοημοσύνη, τα συμβόλαια εκατομμυρίων και οι έξαλλοι σταρ του Χόλιγουντ (Photos – Video)

Η Tilly Norwood είναι μια ψηφιακή ηθοποιός, σχεδιασμένη εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη, που δημιούργησε η παραγωγός Eline Van der Velden.

Η ιδέα γεννήθηκε ξαφνικά, αλλά η υλοποίηση χρειάστηκε μήνες τεχνικής και καλλιτεχνικής δουλειάς.

Από την πρώτη στιγμή, η Van der Velden, που έφτιαξε την εταιρία Particle 6, οραματίστηκε όχι απλώς ένα ψηφιακό πρόσωπο, αλλά την πρώτη πραγματική AI κινηματογραφική σταρ που θα μπορούσε να πρωταγωνιστεί σε ταινίες όπως μια κανονική ηθοποιός.

Photo: Eline Van der Velden Particle 6

Η δημιουργία της Tilly ξεκίνησε με μια απλή περιγραφή του πως τη φανταζόταν η δημιουργός της στο ChatGPT, όμως οι πρώτες εικόνες ήταν αφύσικες και μακριά από αυτό που οραματιζόταν η Van der Velden.

Photo: Eline Van der Velden/Particle 6

Κάθε νέα εντολή στο ChatGPT παρήγαγε μια διαφορετική εκδοχή, συχνά με παραμορφώσεις, υπερβολές ή απροδόκητα στοιχεία.

Photo: Eline Van der Velden/Particle 6

Για έξι μήνες, ομάδα των 15 ατόμων δούλεψε εντατικά, δημιουργώντας περίπου 2.000 διαφορετικά πρόσωπα μέχρι να βρουν το τελικό ύφος της Tilly: μια ρεαλιστική νεαρή γυναίκα που αποπνέει αθωότητα, ζωντάνια και τη σωστή «χολλυγουντιανή» απήχηση.

Η Van der Velden είχε προηγούμενη εμπειρία ως ηθοποιός και παραγωγός, κάτι που της έδωσε βαθιά κατανόηση για το τι λειτουργεί στην οθόνη.

Καθώς η AI έβγαζε διαφορετικά αποτελέσματα, η ίδια δούλευε σαν casting director που εξαλείφει οτιδήποτε δεν έχει τη σπίθα που ψάχνει.

Με τον καιρό, η Tilly απέκτησε φακίδες, πιο φυσικό βάρος και λεπτομέρειες όπως φρύδια και ελαφριές σακούλες κάτω από τα μάτια, που την έκαναν πιο ανθρώπινη.

Photo: Eline Van der Velden/Particle 6

Η δημιουργία της φωνής της ήταν εξίσου δύσκολη, ενώ το όνομα Tilly Norwood προέκυψε έπειτα από διάφορες δοκιμές και απόρριψη ονομάτων που είχε προτείνει η AI, όπως το Nova Lux.

Μετά από πάρα πολλές προσπάθειες, «γεννήθηκε» τελικά η Tilly που ήθελε η δημιουργός της.

Photo: Eline Van der Velden/Particle 6

Παρότι η Van der Velden δεν θέλει να αντικαταστήσει πραγματικές ηθοποιούς, θεωρεί ότι η AI μπορεί να ανοίξει μια νέα δημιουργική εποχή και να μειώσει σημαντικά το κόστος παραγωγής. Πιστεύει ότι οι κινηματογραφιστές θα μπορούν να δημιουργούν ταινίες πολύ πιο οικονομικά, ενώ θα έχουν πρόσβαση σε εργαλεία που κάποτε απαιτούσαν τεράστια στούντιο.

Οι αντιδράσεις, το Χόλιγουντ και τα συμβόλαια

Η δημόσια παρουσίαση της Tilly προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Χόλιγουντ.

Ο σκηνοθέτης του «Avatar» Τζέιμς Κάμερον χαρακτήρισε τις οντότητες τύπου Tilly «τρομακτικές».

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο είπε ότι θα «προτιμούσε να πεθάνει» παρά να φτιάξει μια ταινία με AI.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ προέβλεψε δύσκολο δρόμο μπροστά για τύπους όπως η Tilly, λέγοντας: «Η AI θα έχει το ίδιο πρόβλημα που έχουμε και εμείς στο Χόλιγουντ, που είναι ότι δεν είναι εύκολο να φτιάξεις έναν σταρ».

Η ηθοποιός Έμιλι Μπλαντ μόλις την είδε, χλώμιασε. «Θεέ μου», είπε, «είμαστε χαμένοι».

Πολλοί ηθοποιοί και συνδικάτα εξέφρασαν ανησυχία πως τέτοιες AI φιγούρες αποτελούν απειλή για θέσεις εργασίας και για την τέχνη του κινηματογράφου.

Ωστόσο, πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, δεκάδες εταιρείες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον.

Η Van der Velden έχει ήδη υπογράψει περίπου 60 συμφωνίες εμπιστευτικότητας για υβριδικά έργα και πλήρως AI ταινίες, με προϋπολογισμούς μεταξύ 10 και 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σήμερα, η Tilly συνεχίζει να εξελίσσεται. Έχει αποκτήσει μια σπιρτόζικη βρετανική προσωπικότητα, ικανή για χιούμορ και έξυπνες ατάκες.

Η ομάδα εργάζεται πάνω σε κανόνες ασφαλείας για τις μελλοντικές δημόσιες αλληλεπιδράσεις της, εξετάζοντας πώς θα πρέπει να απαντά σε προσωπικές εξομολογήσεις, επικίνδυνες ερωτήσεις ή πολιτικά θέματα. Στόχος είναι η Tilly να μπορέσει στο μέλλον να μιλά με θαυμαστές, δημοσιογράφους και κοινό, σαν πραγματική ηθοποιός.

Παρά την αντίσταση της βιομηχανίας, η Van der Velden πιστεύει ότι η Tilly αποτελεί προπομπό μιας νέας εποχής στον κινηματογράφο. Και ίσως το πιο συμβολικό είναι ότι η Tilly, όταν της ζητήθηκε να σχολιάσει την κριτική του Τζέιμς Κάμερον, απάντησε απλά: «Ω, πόσο χαριτωμένος, James».

Διαβάστε επίσης:

Συσκευή με μικροβελόνες ελέγχει τη φρεσκάδα των ψαριών σε πραγματικό χρόνο

Ο πόλεμος της τεχνητής νοημοσύνης: Πώς η Google «βάζει πάγο» στην OpenAI και τι… προβλέπει το ίδιο το ChatGpt για το μέλλον του

Τεχνητή Νοημοσύνη: Όλο και περισσότεροι νέοι με κατάθλιψη στρέφονται στην ΑΙ αναζητώντας βοήθεια