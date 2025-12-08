Τουρκία: Σεισμός 5,1 Ρίχτερ στα δυτικά της χώρας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ισχυρός σεισμός 5,1 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στο δυτικό μέρος της Τουρκίας.
Σύμφωνα με το Ευρω-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), η δόνηση με εστιακό βάθος 95,2 χιλιομέτρων, σημειώθηκε με επίκεντρο 176 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ικονίου και 15 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά της Αττάλειας.
#Earthquake (#deprem) possibly felt 44 sec ago in #Turkey. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) December 8, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/suE8jkwZiO
