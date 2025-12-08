Νορβηγία: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στο Όσλο – Συνελήφθη ο ένοπλος

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο εμπορικό κέντρο Storo Storsenter στο Όσλο της Νορβηγίας, με μάρτυρες να αναφέρουν ότι ένα άτομο οπλισμένο με πιστόλι άνοιξε πυρ μέσα στο κτίριο.

Όπως αναφέρει η νορβηγική αστυνομία, άνδρες της επενέβησαν αμέσως, αντάλλαξαν πυροβολισμούς με τον ένοπλο και τελικά συνέλαβαν τον ύποπτο.

Σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, δεν υπήρξαν τραυματίες και το εμπορικό κέντρο μπορεί να ανοίξει ξανά για τους πελάτες του οι οποίοι το είχαν εκκενώσει.

«Μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι εμπλέκεται μόνο ένας δράστης», ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας, μάλιστα, ότι ο ύποπτος την κάλεσε προτού πυροβολήσει μία φορά στην οροφή.

