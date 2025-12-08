search
08.12.2025 12:22

Νορβηγία: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στο Όσλο – Συνελήφθη ο ένοπλος

08.12.2025 12:22
norge_police

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο εμπορικό κέντρο Storo Storsenter στο Όσλο της Νορβηγίας, με μάρτυρες να αναφέρουν ότι ένα άτομο οπλισμένο με πιστόλι άνοιξε πυρ μέσα στο κτίριο.

Όπως αναφέρει η νορβηγική αστυνομία, άνδρες της επενέβησαν αμέσως, αντάλλαξαν πυροβολισμούς με τον ένοπλο και τελικά συνέλαβαν τον ύποπτο.

Σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, δεν υπήρξαν τραυματίες και το εμπορικό κέντρο μπορεί να ανοίξει ξανά για τους πελάτες του οι οποίοι το είχαν εκκενώσει.

«Μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι εμπλέκεται μόνο ένας δράστης», ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας, μάλιστα, ότι ο ύποπτος την κάλεσε προτού πυροβολήσει μία φορά στην οροφή.

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Η αστυνομία έκλεισε μόνη της το δρόμο για το «Μακεδονία» και η κυβέρνηση κατηγορεί τους αγρότες (Video)

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένταση ανάμεσα σε ΜΑΤ και αγρότες στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων – Χημικά και πετροπόλεμος – Αναποδογύρισαν περιπολικό (videos)

LIFESTYLE
LIFESTYLE

Τιμήθηκε ο Σιλβέστερ Σταλόνε στα Kennedy Center Honors – Σε ρόλο παρουσιαστή ο Τραμπ (Videos/Photos)

ΚΟΣΜΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Περίεργο γερμανικό δημοσίευμα αναφέρει ότι μετανάστες από τη Λευκορωσία φτάνουν στην Κρήτη μέσω… Λιβύης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την σύγκληση του ΚΥΣΕΑ αποφάσισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

LIFESTYLE
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

LIFESTYLE
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Καραμανλή: «Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι απέναντι στους Έλληνες αγρότες»

1 / 3