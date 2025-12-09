search
ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 15:28
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.12.2025 13:00

Αυτό είναι το φθηνότερο SUV της Mercedes-Benz στην Ελλάδα

09.12.2025 13:00
progressive

Το compact SUV της Mercedes-Benz προσφέρεται τώρα με όφελος τιμής και πρόγραμμα χρηματοδότησης από 299 €/μήνα. Τεχνικά, εξοπλισμός, όροι.

Η Mercedes-Benz GLA παραμένει το Νο1 μοντέλο της μάρκας και ένα από τα πιο δημοφιλή SUV στην ελληνική αγορά (1.264 ταξινομήσεις φέτος μέχρι τον Οκτώβριο). Η έκδοση GLA 200 Progressive διατίθεται πλέον και για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων, με όφελος τιμής και νέο χρηματοδοτικό, καθιστώντας την την πιο προσιτή είσοδο στον κόσμο των SUV της γερμανικής μάρκας.

  • Τελική τιμή: 44.990 € για την GLA 200 Progressive
  • Κινητήρας/μετάδοση: 1.3 τούρμπο 163 PS, αυτόματο 7G-DCT
  • Επιδόσεις/κατανάλωση: 0-100 km/h σε 8,9 s, τελική 210 km/h, μέση κατανάλωση 6,7 l/100 km (κατασκευαστή)

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται MBUX με ψηφιακές οθόνες και φωνητικό βοηθό, πλήρες πακέτο υποβοήθησης οδηγούαυτόματος κλιματισμός και όλες οι βασικές ηλεκτρικές ευκολίες που περιμένεις από ένα premium C-SUV.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Επιστρέφει το Hyundai i30 N με κινητήρα βενζίνης (photos/video)

Στην Πολωνία το νέο ευρωπαϊκό εργοστάσιο της Kumho

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Έκτακτες διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ για την πληρωμή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές – Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

hamas
ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς:  Η δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα δεν μπορεί να ξεκινήσει όσο το Ισραήλ «συνεχίζει τις παραβιάσεις»

agrotes 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις κινητοποιήσεις των αγροτών

kremlino 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν δεν θέλει να αποκαταστήσει την ΕΣΣΔ ή να επιτεθεί στο NATO, επαναλαμβάνει το Κρεμλίνο

karkinos_1410_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Μεταστατικός καρκίνος: Όταν δεν εντοπίζεται η αρχική εστία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

marantinis
LIFESTYLE

Μαραντίνης για Χρηστίδου: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έρωτα ήταν που παντρεύτηκα» (Video)

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 15:28
agrotes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές – Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

hamas
ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς:  Η δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα δεν μπορεί να ξεκινήσει όσο το Ισραήλ «συνεχίζει τις παραβιάσεις»

agrotes 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις κινητοποιήσεις των αγροτών

1 / 3