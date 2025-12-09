Αυτό είναι το φθηνότερο SUV της Mercedes-Benz στην Ελλάδα

Το compact SUV της Mercedes-Benz προσφέρεται τώρα με όφελος τιμής και πρόγραμμα χρηματοδότησης από 299 €/μήνα. Τεχνικά, εξοπλισμός, όροι.

Η Mercedes-Benz GLA παραμένει το Νο1 μοντέλο της μάρκας και ένα από τα πιο δημοφιλή SUV στην ελληνική αγορά (1.264 ταξινομήσεις φέτος μέχρι τον Οκτώβριο). Η έκδοση GLA 200 Progressive διατίθεται πλέον και για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων, με όφελος τιμής και νέο χρηματοδοτικό, καθιστώντας την την πιο προσιτή είσοδο στον κόσμο των SUV της γερμανικής μάρκας.

Τελική τιμή: 44.990 € για την GLA 200 Progressive

για την GLA 200 Progressive Κινητήρας/μετάδοση: 1.3 τούρμπο 163 PS , αυτόματο 7G-DCT

1.3 τούρμπο , αυτόματο Επιδόσεις/κατανάλωση: 0-100 km/h σε 8,9 s, τελική 210 km/h, μέση κατανάλωση 6,7 l/100 km (κατασκευαστή)

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται MBUX με ψηφιακές οθόνες και φωνητικό βοηθό, πλήρες πακέτο υποβοήθησης οδηγού, αυτόματος κλιματισμός και όλες οι βασικές ηλεκτρικές ευκολίες που περιμένεις από ένα premium C-SUV.

