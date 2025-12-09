Επιστρέφει το Hyundai i30 N με κινητήρα βενζίνης (photos/video)

Έτοιμη να «αναστήσει» το βενζινοκίνητο i30 N φαίνεται πως είναι η Hyundai, το οποίο μπήκε «στο ράφι» το 2024.

Πολλά ήταν τα χαμόγελα που έσβησαν όταν το 2024 η Hyundai αποφάσισε να αποσύρει τo i30 N, το πρώτο μοντέλο υψηλών επιδόσεων της σειράς N, στο πλαίσιο του επαναπροσδιορισμού της μάρκας ως «πρωτοπόρου των ηλεκτρικών οχημάτων υψηλής απόδοσης». Το i30 N, ένα μοντέλο που μας συστήθηκε ως αντίπαλος κλασσικών hatch όπως το VW Golf GTI, μπήκε «στο ράφι» παρέα με το i20 N, σε μια προσπάθεια να πετύχει τον στόχο της ολικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση μέχρι το 2035.

Ωστόσο, τη θέση του στο ράφι θα πάρει όπως φαίνεται η ίδια η στροφή, αφού το Hyundai i30 N επιστρέφει! (όπως φαίνεται).

Ένα νέο θερμικό i30 N βρίσκεται «στα σκαριά»

Αυτό δήλωσε μια έμπιστη πηγή στο Autocar, σύμφωνα με την οποία η Hyundai έχει ήδη ξεκινήσει να εργάζεται πάνω σε μια νέα έκδοση του i30 N, η οποία θα τροφοδοτείται από κινητήρα εσωτερικής καύσης – πιθανότατα με υβριδική υποβοήθηση. Αυτή η δήλωση ευθυγραμμίζεται με όσα είχε πει στο Autocar ο επικεφαλής του τμήματος N της Hyundai, Joon Park, ο οποίος είχε αποκαλύψει πως τα μελλοντικά αυτοκίνητα επιδόσεων της εταιρείας δεν θα είναι απαραίτητα αμιγώς ηλεκτρικά.

«Το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι υπάρχει η αντίληψη από τα μέσα ενημέρωσης και τους fans μας ότι η Hyundai N επικεντρώνεται μόνο στον κόσμο των ηλεκτρικών οχημάτων, κάτι που δεν ισχύει. Δεν περιοριζόμαστε στα ηλεκτρικά οχήματα».

Ο Joon park πρόσθεσε ότι η μάρκα N θα συμβαδίσει με τη μητρική της εταιρεία στη διατήρηση μιας ποικίλης προσφοράς κινητήρων τα επόμενα χρόνια.

Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Ενώ δεν έχουν αποκαλυφθεί πολλές λεπτομέρειες, το νέο Hyundai i30 N θα μπορούσε να χρησιμοποιεί μια εξελιγμένη μορφή του υβριδικού κινητήρα 1,5 λίτρων του i30, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα να τροφοδοτείται από έναν εντελώς νέο κινητήρα. Η Hyundai λέει ότι θέλει να αναπτύξει «έναν κινητήρα που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις απόδοσης της αγοράς και να τον παράγει μαζικά χωρίς προβλήματα» – υπονοώντας σχέδια για την εισαγωγή ενός νέου σπορ αυτοκινήτου με κινητήρα εσωτερικής καύσης σε σχετικά μεγάλο όγκο παραγωγής.

«Η Hyundai έχει δεσμευτεί να εισάγει επτά νέα μοντέλα N έως το 2030, με σχέδια που περιλαμβάνουν την εξερεύνηση μιας ευρείας γκάμας κινητήρων, όπως κινητήρες εσωτερικής καύσης, υβριδικούς και ηλεκτροκινητήρες. Τα μελλοντικά σχέδια προϊόντων θα ανακοινωθούν αργότερα, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειάς μας να προσφέρουμε στρατηγικές προϊόντων που ευθυγραμμίζονται με τον τρόπο ζωής των πελατών μας και τους κυβερνητικούς κανονισμούς», δήλωσε εκπρόσωπος της Hyundai στο Autocar.

Tι κρατάμε:

Το i30 N με θερμικούς κινητήρες επαναφέρει η Hyundai

Με την αναγκαστική στροφή στην ηλεκτροκίνηση να οδεύει προς τον… κάδο, η εταιρεία αλλάζει τα σχέδιά της

Η Hyundai δεσμεύεται να εισάγει 7 νέα μοντέλα N μέχρι το 2030, με κινητήρες για όλα τα γούστα

Πηγή: autotypos.gr

