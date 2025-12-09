Καρέλια: Ισχυρή ρευστότητα 874 εκατ. ευρώ – Βελτιωμένα αποτελέσματα στο γ’ τρίμηνο και θετικές προοπτικές

Εντυπωσιακή παραμένει η οικονομική εικόνα της Καρέλια, η οποία παρουσιάζει ένα από τα υψηλότερα επίπεδα ρευστότητας στην ελληνική αγορά. Τα διαθέσιμα και οι επενδύσεις της εταιρείας διαμορφώνονται στα 874 εκατ. ευρώ, ποσό που προσεγγίζει το σύνολο της χρηματιστηριακής της αξίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία ανέρχεται σε περίπου 940 εκατ. ευρώ.

Παρότι το πρώτο εξάμηνο του 2025 χαρακτηρίστηκε από πιέσεις λόγω ζημιών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, η εικόνα άλλαξε σημαντικά στο τρίτο τρίμηνο. Τα καθαρά κέρδη για την περίοδο Ιουλίου–Σεπτεμβρίου ανήλθαν σε 33 εκατ. ευρώ, έναντι 20,84 εκατ. ευρώ πέρυσι. Έτσι, στο εννεάμηνο τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 74,1 εκατ. ευρώ, έναντι 80,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Η διοίκηση εκτιμά ότι η θετική τάση του τρίτου τριμήνου θα συνεχιστεί και στο υπόλοιπο του έτους, γεγονός που —αν επιβεβαιωθεί— θα φέρει τη μετοχή να διαπραγματεύεται με ιδιαίτερα χαμηλό δείκτη P/E.

Ισχυρή χρηματοοικονομική θέση – Μηδενικός δανεισμός και σημαντικά διαθέσιμα

Η εταιρεία εξακολουθεί να μην έχει τραπεζικό δανεισμό, την ώρα που τα ταμειακά διαθέσιμα, οι τοποθετήσεις σε χρηματαγορές και τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια ανέρχονται σε 874 εκατ. ευρώ. Η σύγκριση με τη συνολική αποτίμηση στο Χ.Α. δείχνει το ισχυρό περιθώριο ασφαλείας που προσφέρει η Καρέλια, αλλά και τη δυνατότητά της να χρηματοδοτεί με άνεση τις επενδύσεις της.

Οι καθαρές πωλήσεις (χωρίς φόρους) αυξήθηκαν στα 259,8 εκατ. ευρώ, από 227,2 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Εξάμηνο 2025: Αύξηση πωλήσεων και όγκων – Πτώση κερδών λόγω ισοτιμιών

Το α’ εξάμηνο του 2025 η εταιρεία κατέγραψε σημαντική άνοδο σε πωλήσεις και παραγωγή:

Μικτές πωλήσεις: +11,3% στα 786,71 εκατ. ευρώ

Καθαρός κύκλος εργασιών (χωρίς ΕΦΚ & ΦΠΑ): +13,7% στα 167,2 εκατ. ευρώ

Μικτά κέρδη: +8,5 εκατ. ευρώ (12,2%)

Μικτό περιθώριο: 46,5% (μικρή υποχώρηση λόγω αυξημένου κόστους καπνών προηγούμενων χρήσεων)

Στους όγκους παραγωγής:

Τσιγάρα: +836 εκατ. τεμάχια (+10,6%)

Καπνός: +2,7% (15,8 τόνοι)

Ισχυρή ανάπτυξη καταγράφηκε τόσο στην εγχώρια αγορά (+3,43% στα τσιγάρα), όσο και στο εξωτερικό, όπου οι όγκοι αυξήθηκαν κατά 11% φτάνοντας τα 7 δισ. τεμάχια. Σημαντικές επιδόσεις σημειώθηκαν σε ΕΕ, Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, Ανατολική Ευρώπη και Βόρεια Αφρική, με διψήφιες αυξήσεις σε Σερβία, Βοσνία και Βουλγαρία.

Παρά τη δυναμική αυτή, τα καθαρά κέρδη προ φόρων υποχώρησαν 29,5%, στα 53 εκατ. ευρώ, λόγω αρνητικών συναλλαγματικών διαφορών ύψους 21 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη έκλεισαν στα 41,54 εκατ. ευρώ από 59,21 εκατ. ευρώ.

Προοπτικές για το β’ εξάμηνο και το 2025 – Ζήτηση και επενδύσεις παρά τους κινδύνους

Για το υπόλοιπο της χρονιάς, η εταιρεία προβλέπει:

Αύξηση περίπου 5% στα τσιγάρα στην Ελλάδα

Ανάκαμψη στα duty free

Άνοδο διεθνών πωλήσεων λόγω επέκτασης παραγωγής

Σε ετήσια βάση, εκτιμάται αύξηση 10% στα τσιγάρα και 3% στον καπνό διεθνώς.

Ωστόσο, η Καρέλια αναγνωρίζει ότι οι προκλήσεις παραμένουν σημαντικές: επικείμενες αυξήσεις φόρων σε αρκετές χώρες αλλά και η νέα ευρωπαϊκή οδηγία για τα καπνικά προϊόντα αναμένεται να επηρεάσουν τον κλάδο.

Παρά τα εμπόδια, η διοίκηση συνεχίζει το επενδυτικό πρόγραμμα με στόχο τη διεύρυνση της παραγωγικής ευελιξίας και τη μείωση του κόστους, ενώ προσδοκά βελτίωση του μικτού περιθωρίου από τις χαμηλότερες τιμές πρώτων υλών.

