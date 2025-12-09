«Κάθε Νύχτα» – Μια σκοτεινή περιπέτεια στην άγνωστη πλευρά της Αθήνας από τις Εκδόσεις Πηγή

Το βιβλίο Κάθε Νύχτα είναι ένα σύγχρονο ελληνικό noir μυθιστόρημα, που συνδυάζει αστυνομική πλοκή, ιστορικό μυστήριο και κοινωνική τοιχογραφία της Αθήνας της κρίσης.

Μια αφήγηση γεμάτη ένταση, ανατροπές και νοσταλγία για μια άγνωστη, σκοτεινή μεσαιωνική Ελλάδα.

Ένα παιχνίδι ευφυΐας, πονηριάς και επιβίωσης, μέσα από ένα γραφείο ιδιωτικών ερευνών «που βρίσκει πάντα τον τρόπο να λύνει τα προβλήματα – ακόμη κι αν για να το κάνει, δημιουργεί καινούργια».





Λίγα λόγια για την πλοκή

Στην Αθήνα της οικονομικής κρίσης, τρεις νεαροί –ιδιοκτήτες ενός μικρού γραφείου ιδιωτικών ερευνών– αναζητούν διέξοδο από τη στασιμότητα και τα αδιέξοδα της εποχής. Φιλόδοξοι, ανήσυχοι και έτοιμοι να ρισκάρουν, γοητεύονται από τη σαγήνη της νύχτας και επιχειρούν μια αργή αλλά σταθερή άνοδο σε έναν κόσμο όπου η λάμψη συνυπάρχει με τον κίνδυνο. Όμως, όταν έρθει η στιγμή της πτώσης, αυτή θα είναι βίαιη.Η ιστορία ξεκινά όταν μια μυστηριώδης και αινιγματικά γοητευτική κοπέλα τους αναθέτει την αναζήτηση της εξαφανισμένης αδελφής της. Αυτό που αρχικά μοιάζει με μία «απλή υπόθεση», σύντομα μετατρέπεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι, που οδηγεί τους ήρωες στο κυνήγι ενός μεσαιωνικού κειμηλίου αμύθητης αξίας – ενός θησαυρού που περιβάλλεται από θρύλους, δεισιδαιμονίες και σκοτεινά μυστικά.Καθώς η έρευνα προχωρά, οι τρεις νεαροί βυθίζονται στην αθέατη πλευρά της Αθήνας: έναν κόσμο υπόγειων διαδρομών, κρυφών στοών και ξεχασμένων ιστοριών, όπου το παρελθόν συναντά το παρόν και το τίμημα της αλήθειας γίνεται βαρύτερο από ποτέ.«Τους είπε να βρουν την αδερφή της… κι εκείνοι το έψαξαν λίγο παραπάνω.»



Ταυτότητα βιβλίου



Τίτλος: Κάθε νύχτα

Συγγραφέας: Μυθοπλάστης

Εκδόσεις: Πηγή

Σελίδες: 198

Σκιτσογράφος: Ματάκιας

Κυκλοφορία: Δεκέμβριος 2025…



για το συγγραφέα

Ο «Μυθοπλάστης» γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981 και κατάγεται από τη Μάνη.Το 1998 αποφοίτησε από το LFH (Lycée Franco-Hellénique Eugène Delacroix).Το 2007 απέ­δρασε από το Γεωπονικό Πανεπι­στήμιο Αθηνών, ως απόφοιτος του τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, και ανυψώθηκε σε Master of Arts in Management από το University οf Brighton το 2009. Την ίδια χρονιά ξεκίνησε ως πωλητής στον χώρο των γραφικών τεχνών και από το 2018 διαχειρί­ζεται μια εταιρεία στον ίδιο τομέα. Το ωμό γράψιμό του συνδέει την κυνικότητα με το χιούμορ. Μένει μόνιμα στου Φιλοπάππου και γράφει παντού. Το βιβλίο «Κάθε Νύχτα» ξεκίνησε το 2007 και συνε­χίζεται ακόμη



.…τα σκίτσα



Το βιβλίο είναι διανθισμένο με πρωτότυπα σκίτσα, ειδικά σχεδιασμένα ώστε να συνοδεύουν και να ενισχύουν τις περιγραφές του κειμένου. Κάθε εικόνα λειτουργεί ως σιωπηλός αφηγητής, αποτυπώνοντας τη σκοτεινή ατμόσφαιρα, τα πρόσωπα και τους χώρους της ιστορίας, και προσκαλώντας τον αναγνώστη να βυθιστεί ακόμη πιο βαθιά στον κόσμο του μυθιστορήματος.