Μανώλης Σιγάλας στο 27ο Capital Link Invest in Greece Forum: Οι υποδομές αλλάζουν επίπεδο με Ενέργεια, Τεχνολογία και Άμυνα

Ως ιδιαίτερα θετικές αποτιμά τις προοπτικές του κλάδου των Υποδομών και των Κατασκευών στην Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια, ο Μανώλης Σιγάλας Senior Vice President & Managing Director, Europe, Hill International.

Μιλώντας στο 27ο Ετήσιο “Capital Link Invest in Greece Forum” στη Νέα Υόρκη, ο κ. Σιγάλας επισήμανε ότι η υλοποίηση μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ υπάρχει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο έργων, που περιλαμβάνει υποδομές, ενέργεια, κτηριακά έργα και data centers.

Στην τοποθέτησή του ανέφερε ότι «ενδεικτικό μέγεθος του κατασκευαστικού αντικειμένου είναι πως το ανεκτέλεστο (backlog) των μεγάλων ελληνικών κατασκευαστικών ομίλων έχει υπερτριπλασιαστεί από το 2019, ξεπερνάει πλέον τα 17 δισ. ευρώ κι αυξάνεται. Λαμβάνοντας υπόψη τον υφιστάμενο μέσο ρυθμό υλοποίησης/απορρόφησης κεφαλαίων ​ του ανεκτέλεστου (‘burn rate’) που είναι περί τα 3.5 δισ. ευρώ συνολικά τον χρόνο, ακόμα κι αυτός αυξηθεί την επόμενη διετία, προκύπτει σημαντικό κατασκευαστικό αντικείμενο με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης τουλάχιστον μέχρι το τέλος της δεκαετίας (χωρίς μάλιστα να λαμβάνουμε υπόψη νέα έργα που θα ωριμάσουν)».

Ο κ. Σιγάλας επίσης μίλησε για τα σημαντικά έργα – διεθνούς εμβέλειας – των οποίων ο χρονικός ορίζοντας εκτείνεται πέρα από το 2030, όπως η προγραμματιζόμενη επέκταση του αεροδρομίου Ελευθέριος ​ Βενιζέλος, οι μελλοντικές φάσεις του Ελληνικού, τα έργα της ​ Ελληνικό Μετρό, ο ΒΟΑΚ και άλλα.

Σημείωσε πάντως, ότι παρά τις ευοίωνες προοπτικές, υπάρχουν προκλήσεις και προβλήματα που σχετίζονται εν μέρει με τη «φέρουσα ικανότητα» του κλάδου να εκτελεί εμπρόθεσμα όλα τα έργα.

«Δεν επιτρέπεται να εφησυχάζουμε», υπογράμμισε, «αλλά οφείλουμε να αξιοποιήσουμε το ισχυρό υφιστάμενο υπόβαθρο για να προγραμματίσουμε έγκαιρα την επόμενη μέρα του κλάδου, με στρατηγικό σχεδιασμό για την ιεράρχηση νέων έργων, τη συντήρηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών, καθώς και με διεθνή προσανατολισμό και εξωστρέφεια».

Όσον αφορά στις ευκαιρίες για το αύριο, ο κ. Σιγάλας τις εντοπίζει «σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο διεθνές περιβάλλον και υπό το πρίσμα της στρατηγική ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των Η.Π.Α».

«Άμυνα, Ενέργεια και Τεχνολογία, αποτελούν τους βασικούς στρατηγικούς πυλώνες της ΕΕ. Η επιτυχία των στρατηγικών αυτών βασίζεται απολύτως στην υλοποίηση κρίσιμων υποδομών» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ειδικά για τον τομέα της Άμυνας, σημείωσε ότι το πρόγραμμα European Defense Readiness 2030 προβλέπει την αναβάθμιση και ανάπτυξη ενός δικτύου συνδυασμένων μεταφορών (dual use mobility networks), που περιλαμβάνει αεροδρόμια, λιμάνια, καθώς και σύγχρονα οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, ώστε να εξυπηρετούνται τόσο οι κοινωνικές όσο και οι στρατιωτικές ανάγκες.

Παράλληλα, ο ίδιος τόνισε ότι στον τομέα της Ενέργειας, οι Η.Π.Α. δίνουν έμφαση στην αύξηση των εξαγωγών LNG προς την Ευρώπη, με καθοριστικό ρόλο για υποδομές όπως τα FSRUs και οι αγωγοί του «Κάθετου Άξονα». Επιπροσθέτως, επισήμανε ότι η Ελλάδα, σε συνεργασία με αμερικανικές και ελληνικές εταιρείες, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη δυνητική αξιοποίηση των ορυκτών της πόρων τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας έτσι τον στρατηγικό της ρόλο στην περιοχή.

Καταλήγοντας, ο κ. Σιγάλας ανέφερε ότι σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος του κλάδου των Υποδομών αναβαθμίζεται και ενισχύεται, προσφέροντας μοναδικές δυνατότητες αξιοποίησης των προοπτικών αυτών προς όφελος της εθνικής οικονομίας, των επιχειρήσεων και των Ελλήνων μηχανικών και επιστημόνων.