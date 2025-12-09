search
ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 08:40
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

09.12.2025 06:41

Μονομαχία  για το Eurogroup: Ο Νότος στηρίζει Πιερρακάκη, ο Βέλγος… κουβαλάει βαρίδια

09.12.2025 06:41
pierrakakis belgos

Αν δεν μας προκύψει καμιά ακόμη γεωπολιτική ανατροπή της τελευταίας στιγμής, η εβδομάδα αυτή ανήκει αποκλειστικά στη – καθόλου αθώα – κάλπη του Eurogroup. Την Πέμπτη κρίνεται ποιος θα πάρει το τιμόνι της προεδρίας και μαζί του ένα κομμάτι από το μέλλον της ευρωζώνης.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ρίχνεται στη μάχη απέναντι στον Βέλγο Vincent Van Peteghem. Μάχη σφιχτή, μας λένε οι ψίθυροι από τις Βρυξέλλες, με τις πιθανότητες να παίζουν ακριβώς στο 50-50 – αν και, όπως λένε οι γνώστες, αν έμπαινε στις στοιχηματικές θα είχε κάνει θραύση.

Μόνο που ο Βέλγος δεν μπαίνει στο γήπεδο εντελώς αλώβητος. Η φήμη του σέρνει πίσω της ένα σωρό… ρωσικά assets, που όσο κι αν προσπαθούν να τα βαφτίσουν «τεχνικά ζητήματα», εξακολουθούν να στραβοκοιτάζουν αρκετές πρωτεύουσες. Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι σχέσεις του με τις Κάτω Χώρες είναι – το λέμε κομψά – σε επίπεδο «θα σε πάρω τηλέφωνο… αλλά μην περιμένεις». Στην Ευρώπη, τέτοια πράγματα δεν περνούν απαρατήρητα.

Από την άλλη, ο Έλληνας υπουργός δείχνει να απολαμβάνει την – άτυπη αλλά πολύ ουσιαστική – στήριξη του Νότου. Ιταλοί, Ισπανοί, Πορτογάλοι και λοιποί «μεσογειακοί» φαίνεται πως θεωρούν την αναμέτρηση ευκαιρία να υπενθυμίσουν στον Βορρά ότι οι ισορροπίες δεν είναι πια μονοκατευθυντήριες.

Το σύστημα της απλής πλειοψηφίας (11 στους 20) μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά όσοι ξέρουν από ευρωπαϊκά παρασκήνια γνωρίζουν ότι μέχρι να φτάσουμε εκεί, πέφτουν τηλέφωνα, σημειώματα, βλέμματα και… υπονοούμενα μεγαλύτερα από λογαριασμό σε ελβετικό εστιατόριο. Αν δεν υπάρξει νικητής από τον πρώτο γύρο, αρχίζει ο χορός των αποσύρσεων και των «δεύτερων σκέψεων», που συχνά καθορίζουν το πραγματικό παιχνίδι.

Το μόνο σίγουρο; Η μάχη των δύο είναι πραγματική μονομαχία, με όλα ανοιχτά μέχρι το τελευταίο λεπτό. Και όσο για το παρασκήνιο που σιγοβράζει πίσω από τις κλειστές πόρτες… ε, εκεί να δείτε τι φτάνει στα αυτιά των ποντικιών.

«Κρίση θεσμών, αδιαφάνεια και συγκάλυψη»: «Κεραυνοί» Καραμανλή στην κυβέρνηση και ηχηρά μηνύματα Βενιζέλου

SAFE: Ευρωπαϊκή «σφαλιάρα» για το «φουσκωμένο» ελληνικό σχέδιο

Φάμελλος: Ενωτικό ψηφοδέλτιο με τις προοδευτικές δυνάμεις – Τι λέει για το «ξήλωμα» Σουρμελίδη από την «Αυγή»

