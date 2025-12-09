search
ΤΡΙΤΗ 09.12.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

09.12.2025 21:43

Ο Τσιάρας ενημερώνει αύριο την Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας για τους αγρότες

09.12.2025 21:43
tsiaras_new

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας θα βρεθεί αύριο (10/12) στις 15.00 στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας για να ενημερώσει την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος για τις κινητοποιήσεις των αγροτών.

Αθήνα σε Φιντάν: Η μόνη διαφορά μας είναι η ΑΟΖ και η υφαλοκρηπίδα

Prorata: Πώς αξιολογούν οι πολίτες την επιστροφή Τσίπρα – Τι λένε για το νέο κόμμα, πόσοι θα το ψήφιζαν

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές – Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

peripoliko-nyxta
ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Στα χέρια των Αρχών ο ένας από τους δύο δράστες που μαχαίρωσαν 14χρονο – Εμφανίστηκε στο τμήμα μαζί με τον δικηγόρο του

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Ανυποχώρητοι οι αγρότες παρά την παρέμβαση του Αρείου Πάγου – Ηχηρή απάντηση από τα μπλόκα στις απειλές για συλλήψεις

ukraine-russia-war-1-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «Δύσκολη» κατάσταση στο Ποκρόφσκ – Ουκρανικές ομάδες διατάχθηκαν να αποχωρήσουν, 156.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν συγκεντρωθεί στην πόλη

eric dane 554- new
LIFESTYLE

Τα απομνημονεύματά του ετοιμάζει ο Έρικ Ντέιν – Η μάχη με την ALS, το Grey’s Anatomy και η γέννηση των παιδιών του

tsiaras_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσιάρας ενημερώνει αύριο την Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας για τους αγρότες

zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

marantinis
LIFESTYLE

Μαραντίνης για Χρηστίδου: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έρωτα ήταν που παντρεύτηκα» (Video)

gold-sovereign_xrises-lires_0912_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι Έλληνες έχουν λίρες στα σεντούκια - 5 δισ. ευρώ ο χρυσός σε στρώματα, λένε τραπεζικά στελέχη

fourna eurutanias
ΕΛΛΑΔΑ

Τα Φουρνά υιοθετούν χωριό της Βοιωτίας μετά τη Ζίτσα Ιωαννίνων - Η προσπάθεια δασκάλας και παπά να μην ερημώσει η ύπαιθρος 

