Ο Τσιάρας ενημερώνει αύριο την Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας για τους αγρότες

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας θα βρεθεί αύριο (10/12) στις 15.00 στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας για να ενημερώσει την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος για τις κινητοποιήσεις των αγροτών.
