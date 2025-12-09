Πιερρακάκης για τροπολογία στήριξης πληγέντων σε Μάνδρα και Μάτι: «Καμία ρύθμιση δεν απαλύνει τον πόνο, ούτε διορθώνει όσα έγιναν»

Με τη φράση «καμία ρύθμιση, καμία αποζημίωση και καμία σύνταξη δεν επαναφέρει τους ανθρώπους που χάθηκαν» ο Κυριάκος Πιερρακάκης περιέγραψε στη Βουλή την τροπολογία για τη στήριξη των πληγέντων σε Μάτι και Μάνδρα.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας αναφέρθηκε στην παραίτηση του δημοσίου από τα ένδικα μέτρα στις συγκεκριμένες υποθέσεις, κάνοντας λόγο για την πρώτη θεσμική πράξη του κράτους, ενώ σε ότι αφορά στο ύψος των αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί ή πρόκειται να καταβληθούν, με βάση τις παραιτήσεις αυτές, ανέρχεται μέχρι σήμερα σε 15,1 εκατ. ευρώ για το Μάτι και σε σχεδόν 3 εκατ. ευρώ για τη Μάνδρα.

«Καμία ρύθμιση δεν απαλύνει τον πόνο, ούτε διορθώνει όσα έγιναν. Υπάρχει, όμως, κάτι που η Πολιτεία οφείλει να κάνει, να μην προσθέτει αδικία πάνω στον πόνο και να στέκεται δίπλα στους πολίτες της, όχι απέναντί τους», είπε και πρόσθεσε πως με την ρύθμιση θωρακίζονται οι αποζημιώσεις, θεσπίζεται ειδική σύνταξη για συγγενείς θυμάτων στη Μάνδρα και στο Μάτι, αλλά και για εγκαυματίες, εγγεγραμμένους στο επίσημο Μητρώο Εγκαυματιών, με εγκαύματα δεύτερου ή τρίτου βαθμού και με αναπηρία ποσοστού 50% και άνω, ενώ την ίδια στιγμή διαγράφονται και οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία, φορολογική διοίκηση και ΟΤΑ.

Η οικογένεια του Πιερρακάκη ήταν στο Μάτι – Η προσωπική αναφορά

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας προέβη σε μια προσωπική αναφορά, καθώς η οικογένεια του βρίσκονταν στο Μάτι την ημέρα της ανείπωτης τραγωδίας.

«Όταν γνωρίζεις από πρώτο χέρι – και επιτρέψτε μου μια πιο προσωπική αναφορά – πόσο λεπτή ήταν η γραμμή ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο, δεν σου επιτρέπεται η απόσταση από το γεγονός. Σου επιβάλλεται η ευθύνη», είπε, διευκρινίζοντας πως με τα νέα μέτρα οι πληγέντες σε Μάτι και Μάνδρα αντιμετωπίζονται όπως τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. «Υπάρχει μία Πολιτεία και μία αδιαίρετη υποχρέωση: Ιση αναγνώριση, ίση προστασία», είπε.

Συνάντηση με συγγενείς θυμάτων

Μετά την ομιλία του στην αίθουσα της Ολομέλειας ο Κυριάκος Πιερρακάκης συναντήθηκε με συγγενείς θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι και της πλημμύρας στη Μάνδρα, οι οποίοι παρακολούθησαν τη συνεδρίαση από τα θεωρεία. Σε συνομιλία του με τους δημοσιογράφους παρακάλεσε να μην υπάρχει φωτογραφική κάλυψη.

Ζάππειο

Αναφερόμενος στις στο Ζάππειο ανέφερε πως το νέο ευέλικτο σχήμα, δεν αλλοιώνει, αλλά ενισχύει το δημόσιο χαρακτήρα του.

