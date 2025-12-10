Δύο επεισόδια οπαδικής βίας στο Αγρίνιο: Έδειραν πατέρα μπροστά στο παιδί του – Έβρισαν, χτύπησαν και λήστεψαν 15χρονο

Τρεις άνδρες που ενεπλάκησαν σε επεισόδιο οπαδικής βίας στο Αγρίνιο ταυτοποιήθηκαν από τις αρχές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι επιτέθηκαν στις 30 Νοέμβριου σε άνδρα, την στιγμή που παρακολουθούσε με τον 11χρονο γιο του ποδοσφαιρικό αγώνα και του προκάλεσαν σωματικές βλάβες, χτυπώντας τον με κλωτσιές και μπουνιές.

Ο ξυλοδαρμός του άνδρα έγινε μπροστά στον ανήλικο γιο του, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, έμεινε αβοήθητος, με κίνδυνο να τραυματιστεί, καθώς βρέθηκε σε επικίνδυνο σημείο κερκίδας γηπέδου, χωρίς την επιμέλεια ενηλίκου.

Στο θύμα του ξυλοδαρμού παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από γιατρό του γηπέδου, ενώ στη συνέχεια πήγε στο νοσοκομείο του Αγρινίου.

Σε βάρος των τριών ανδρών, σχηματίστηκε δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της παράβασης της νομοθεσίας περί αθλητισμού, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της παράνομης βίας και της έκθεσης.

Και δεύτερο περιστατικό την ίδια μέρα

Επίσης, ταυτοποιήθηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία, τα στοιχεία τριών ακόμη ανδρών, οι οποίοι είχαν εμπλακεί σε άλλο περιστατικό οπαδικής βίας την ίδια ημέρα στο Αγρίνιο.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, έχοντας οπαδικά κίνητρα, εξύβρισαν και προκάλεσαν σωματικές βλάβες σε 15χρονο, την στιγμή που ο ανήλικος ήταν μέσα σε κατάστημα και παρακολούθησε από την τηλεόραση ποδοσφαιρικό αγώνα.

Την ίδια στιγμή άγνωστος δράστης αφαίρεσε το πορτοφόλι του ανήλικου, που περιείχε 40 ευρώ, καθώς και τα κλειδιά του σπιτιού του.

