Christmas mode με Λένα Ζευγαρά στον Πειραιά – Εκρηκτική συναυλία, εντυπωσιακά πυροτεχνήματα και 120.000 λαμπιόνια στην εορταστική φιέστα του My Radio 104.6 powered by Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο

Πυροτεχνήματα, 120.000 λαμπιόνια και Λένα Ζευγαρά live στον Πειραιά – Δείτε τα highlights από το χριστουγεννιάτικο πάρτι του My Radio 104.6 powered by Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο

Η νύχτα έγινε μέρα στον Πειραιά, όταν τα 120.000 λαμπιόνια του επιβλητικού χριστουγεννιάτικου δέντρου άναψαν και ο ουρανός φωτίστηκε από εντυπωσιακά πυροτεχνήματα. Με τη φαντασμαγορική γιορτή του My Radio 104.6 – powered by Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο – η πόλη μπήκε και επίσημα σε χριστουγεννιάτικο mood. Χιλιάδες κόσμου κατέκλυσαν την Πλατεία Δημοτικού Θεάτρου και τους γύρω δρόμους για να απολαύσουν αυτή τη μοναδική βραδιά, η οποία κορυφώθηκε με τη συναυλία της εκρηκτικής Λένας Ζευγάρα που μετέτρεψε την καρδιά του Πειραιά σε ένα ζωντανό μουσικό hotspot.

Δείτε τα highlights αυτής της μοναδικής γιορτής, με πρωταγωνιστές τη λάμψη, τη μουσική και τη χριστουγεννιάτικη μαγεία που έφεραν στον Πειραιά το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο και ο My Radio 104.6: