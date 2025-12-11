search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 13:07
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.12.2025 12:39

Μαγική χριστουγεννιάτικη δράση από τα Ευχοστολίδια στο ημίχρονο Παναθηναϊκός ΑKTOR – Πανιώνιος Cosmorama

11.12.2025 12:39
efxostolidia_new

Το glass floor «πλημμύρισε» με σαΐτες και παιδικές ευχές που περιμένουν να τις πραγματοποιήσουμε φέτος τις γιορτές.

Με εκατοντάδες χάρτινες σαΐτες και παιδικές ευχές γέμισε, την περασμένη Κυριακή, το «σπίτι» του μπασκετικού Παναθηναϊκού.

Στο ημίχρονο του αγώνα με τον Πανιώνιο Cosmorama, τα φώτα έσβησαν, το γήπεδο ντύθηκε με τα χρώματα από τα Ευχοστολίδια και δεκάδες παιδιά εμφανίστηκαν στα διαζώματα, εκτοξεύοντας χάρτινες σαΐτες με τις χριστουγεννιάτικες ευχές των παιδιών από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και την Ένωση «Μαζί για το Παιδί».

Όταν το glass floor πήρε τη μορφή μιας γιγάντιας σαΐτας, η ατμόσφαιρα έγινε ακόμη πιο καθηλωτική,  με το μήνυμα από τα Ευχοστολίδια να ηχεί δυνατά: Όλοι μαζί  μπορούμε κι εφέτος να πραγματοποιήσουμε τις ευχές χιλιάδων παιδιών που έχουν ανάγκη.

Δείτε το βίντεο:

Πώς μπορούμε να κάνουμε πραγματικότητα τις παιδικές ευχές

Με τα Ευχοστολίδια, την πρωτοβουλία που υλοποιεί ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, για 12η συνεχή χρονιά, κάνουμε εφέτος πραγματικότητα τις ευχές των παιδιών από τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και την ‘Ενωση «Μαζί για το Παιδί».

Τα παιδιά έχουν αποτυπώσει τις ευχές τους για τα Χριστούγεννα σε ζωγραφιές, οι οποίες φιλοξενούνται στις εκθέσεις με τα Ευχοστολίδια στα εμπορικά κέντρα The Mall Athens και Golden Hall, στην Αθήνα, καθώς και στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.

Επιπλέον, μέσω της  εφαρμογής «Ομάδα Προσφοράς ΟΠΑΠ» και τον ιστότοπο Εταιρικής Υπευθυνότητας www.opapcsr.gr, οι ευχές είναι διαθέσιμες και διαδικτυακά σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, δίνοντας σε όλους εμάς την ευκαιρία να τις πραγματοποιήσουμε.

Φέτος, για πρώτη φορά, ο ΟΠΑΠ ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δράση προσφοράς. Για κάθε ευχή που πραγματοποιούμε, ο ΟΠΑΠ υλοποιεί μία ακόμη, διπλασιάζοντας με αυτό τον τρόπο τον αντίκτυπο και την αξία της πρωτοβουλίας.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
FRAPES_EXETASTIKI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Το χαβά του ο «Φραπές», απαντά επιλεκτικά σε ερωτήσεις

MHXANH_ASTUNOMIA
ΕΛΛΑΔΑ

Σπείρα ανηλίκων «χτύπουσε» φούρνους και περίπτερα με γυναίκες υπαλλήλους – Λήστεψαν και 13χρονο παιδί

A251979_large
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Audi πουλά το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Italdesign στην αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας UST

euroleague_nova_adv
ADVERTORIAL

Οι εκτός έδρας αποστολές των «αιωνίων» στην EuroLeague αποκλειστικά στο παρκέ του Novasports!

probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κώστας Θεοφίλου μιλά στο Ποντίκι για τη θανάτωση του κοπαδιού του και γιατί αμφισβητούν τη σπάνια φυλή Ρουμλουκίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

agathokleous-new
LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 13:06
FRAPES_EXETASTIKI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Το χαβά του ο «Φραπές», απαντά επιλεκτικά σε ερωτήσεις

MHXANH_ASTUNOMIA
ΕΛΛΑΔΑ

Σπείρα ανηλίκων «χτύπουσε» φούρνους και περίπτερα με γυναίκες υπαλλήλους – Λήστεψαν και 13χρονο παιδί

A251979_large
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Audi πουλά το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Italdesign στην αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας UST

1 / 3