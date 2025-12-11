Αγροτικές κινητοποιήσεις: Πρόβλημα για τη ΝΔ στη βόρεια Ελλάδα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Όπως δείχνει και η δημοσκόπηση της RealPolls οι αγροτικές κινητοποιήσεις προκαλούν τεράστια φθορά στην κυβέρνηση, η οποία, μετά τη δημοσκοπική «ανάσα» του Νοεμβρίου, φαίνεται να ξαναγυρνά στο «μία από τα ίδια» – κάτω από το 30% στην εκτίμηση ψήφου.
Ωστόσο, το ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι σε τοπικό επίπεδο τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα: πληροφορίες αναφέρουν ότι σε διάφορες περιοχές στη βόρεια Ελλάδα το κυβερνών κόμμα «αιμορραγεί ακατάσχετα» ψηφοφόρους που… τα έχουν πάρει στο κρανίο.
Η βόρεια Ελλάδα για τη ΝΔ αναμένεται να είναι τα «μαρμαρένια αλώνια» της στις επόμενες εθνικές εκλογές, καθώς είναι το κομμάτι της χώρας στο οποίο έχει μεγάλη διείσδυση και ο Κυριάκος Βελόπουλος, αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς. Οπότε κατανοητές οι αγωνίες…
Διαβάστε επίσης
ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς δράματα κι εντάσεις η κοινοβουλευτική ομάδα – Καμία αναφορά στον Τσίπρα
«Μέλι στάζει» η Παγώνη για τον Άδωνι
Μητσοτάκης στο TikTok για την προσωπική διαφορά: Μία ακόμα από τις μεγάλες αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου τελειώνει οριστικά
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.