Αγροτικές κινητοποιήσεις: Πρόβλημα για τη ΝΔ στη βόρεια Ελλάδα

Όπως δείχνει και η δημοσκόπηση της RealPolls οι αγροτικές κινητοποιήσεις προκαλούν τεράστια φθορά στην κυβέρνηση, η οποία, μετά τη δημοσκοπική «ανάσα» του Νοεμβρίου, φαίνεται να ξαναγυρνά στο «μία από τα ίδια» – κάτω από το 30% στην εκτίμηση ψήφου.

Ωστόσο, το ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι σε τοπικό επίπεδο τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα: πληροφορίες αναφέρουν ότι σε διάφορες περιοχές στη βόρεια Ελλάδα το κυβερνών κόμμα «αιμορραγεί ακατάσχετα» ψηφοφόρους που… τα έχουν πάρει στο κρανίο.

Η βόρεια Ελλάδα για τη ΝΔ αναμένεται να είναι τα «μαρμαρένια αλώνια» της στις επόμενες εθνικές εκλογές, καθώς είναι το κομμάτι της χώρας στο οποίο έχει μεγάλη διείσδυση και ο Κυριάκος Βελόπουλος, αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς. Οπότε κατανοητές οι αγωνίες…

