Έρευνα Vodafone Institute: Μόνο 3 στους 10 Έλληνες αμφισβητούν την αξιοπιστία περιεχομένου που παράγεται από Τεχνητή Νοημοσύνη

Μόλις το 30% των πολιτών στην Ελλάδα δηλώνει ότι αμφισβητεί την αξιοπιστία περιεχομένου που παράγεται από Τεχνητή Νοημοσύνη – ποσοστό αισθητά χαμηλότερο από χώρες όπως η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η δυσπιστία αγγίζει το 51%. Παράλληλα, το 35% των Ελλήνων αναφέρει ότι συναντά συχνά fake news, ξεπερνώντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (27%). Τα στοιχεία αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο της νέας μελέτης του Vodafone Institute, η οποία εξετάζει πώς οι Ευρωπαίοι –και ιδιαίτερα οι Έλληνες– προσεγγίζουν την Τεχνητή Νοημοσύνη, τη δημοκρατία και την αξιοπιστία της πληροφορίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της μελέτης, που υλοποιήθηκε από την Kantar σε 12 ευρωπαϊκές χώρες και περιλαμβάνει απαντήσεις άνω των 12.000 πολιτών, καταγράφοντας σημαντικές διαφοροποιήσεις στις αντιλήψεις γύρω από τα οφέλη και τους κινδύνους της AI.

Εξαιρετικά υψηλή είναι και η εκτίμηση των Ελλήνων για τη δημοκρατία: 86% θεωρούν ότι αποτελεί κάτι πολύ ή εξαιρετικά σημαντικό για τη ζωή τους – το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη. Ωστόσο, μόνο το 16% δηλώνει ικανοποιημένο από τον τρόπο λειτουργίας της. Αντίστοιχα χαμηλή εμφανίζεται και η εμπιστοσύνη προς το κράτος, με μόλις 17% των πολιτών να θεωρεί ότι μπορεί να τους προστατεύσει από ενέργειες που υπονομεύουν τη δημοκρατία – το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ.

Στον αντίποδα αυτής της δυσπιστίας απέναντι στους θεσμούς, η Ελλάδα καταγράφει την υψηλότερη θετική στάση προς τον ψηφιακό διάλογο στην Ευρώπη, με το 74% να τον θεωρεί ευκαιρία για συμμετοχή και έκφραση, έναντι του 66% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η μελέτη δείχνει ότι η αυξημένη χρήση ψηφιακών πλατφορμών συνοδεύεται από ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης: το 53% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι η δημοσιογραφία έχει σήμερα μεγαλύτερη σημασία λόγω της διάδοσης ψευδών ειδήσεων. Περίπου ένας στους τέσσερις (27%) δηλώνει ότι συναντά πολύ συχνά fake news, με το ποσοστό αυτό να αυξάνεται στο 38% στους νέους 18–24 ετών.

Ιδιαίτερο βάρος δίνουν οι Ευρωπαίοι στους κινδύνους χειραγώγησης μέσω social media. Το 39% θεωρεί ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί απειλή, ενώ το 32% τη βλέπει ως ευκαιρία. Ο μεγαλύτερος φόβος σχετίζεται με τη χρήση AI-generated περιεχομένου σε προεκλογικές καμπάνιες: 54% δηλώνουν ανήσυχοι, ενώ 24% λένε ότι έχουν ήδη συναντήσει τέτοιο περιεχόμενο σε εθνικές εκλογές.

Όσον αφορά την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων που παράγονται από AI, οι Ευρωπαίοι δείχνουν ως πιο αποτελεσματικά εργαλεία τα παραδοσιακά ΜΜΕ (45%), τις τεχνολογίες ανίχνευσης AI (43%) και τη ρύθμιση από το κράτος (41%).

Παρά τις ανησυχίες, η δημοκρατία παραμένει θεμελιώδης αξία για το 75% των Ευρωπαίων, αν και μόνο το 22% δηλώνει ικανοποιημένο από τη λειτουργία της. Το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση, ενώ η Ουγγαρία τη χαμηλότερη.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα, ο Joakim Reiter, Chief External & Corporate Affairs Officer του Vodafone Group, υπογράμμισε: «Οι Ευρωπαίοι ζητούν ισχυρότερα μέτρα προστασίας απέναντι στις ψευδείς ειδήσεις, αναγνωρίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εντείνει τον κίνδυνο χειραγώγησης και παραπληροφόρησης. Η αξιοποίηση των ωφελειών της AI προϋποθέτει εμπιστοσύνη και ισχυρές δικλίδες ασφαλείας – αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν οι πολίτες».

