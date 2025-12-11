search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 13:58
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.12.2025 12:53

Οι εκτός έδρας αποστολές των «αιωνίων» στην EuroLeague αποκλειστικά στο παρκέ του Novasports!

11.12.2025 12:53
euroleague_nova_adv
  • H κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ συνεχίζεται με την 15η αγωνιστική και τις αναμετρήσεις Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός AKTOR και Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός!
  • Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους

Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ και μεγαλύτερη όλων των εποχών, ετοιμάζεται για τη συναρπαστική 15η αγωνιστική και τις αναμετρήσεις Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός AKTOR και Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός!

Οι «πράσινοι» ταξιδεύουν στο Μιλάνο για να αντιμετωπίσουν την Αρμάνι (11/12, 21:30) την ίδια στιγμή που οι «ερυθρόλευκοι» θα πάνε στη Βαρκελώνη για να κοντραριστούν με τη Μπαρτσελόνα (12/12, 21:30).

Από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αγώνες Μονακό – Φενέρμπαχτσε (12/12, 20:30), Παρτίζαν – Ερυθρός Αστέρας (12/12, 21:30).

Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στα κανάλια Novasports

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου

20:30 Playmakers Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

21:05 EuroLeague – 15η αγωνιστική: Μακάμπι-Βιλερμπάν Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

21:30 EuroLeague: Βαλένθια-Αναντολού Εφές Novasports5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:45 EuroLeague: Παρί-Ζάλγκιρις Novasports6 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

22:00 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης-Μπασκόνια Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

23:30 Playmakers Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου

18:00 EuroLeague: Ντουμπάι-Μπάγερν Novasports5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

20:30 Playmakers Α’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

20:30 EuroLeague: Μονακό-Φενέρμπαχτσε Novasports4 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:30 EuroLeague: Παρτίζαν-Ερυθρός Αστέρας Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

23:30 Playmakers Β’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.







