11.12.2025 16:24

Ο Αντετοκούνμπο στη λίστα του Forbes με τους 10 πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές του NBA

11.12.2025 16:24
giannis-antetokounmpo

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο τέταρτος πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής στο NBA, σύμφωνα με τη λίστα του Forbes.

Η περιουσία του Greek Freak για το 2025 ανήλθε στα 99.1 εκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων 54.1 προήλθαν από το συμβόλαιο του με τους Bucks και τα υπόλοιπα 45 από συνεργασίες εκτός γηπέδων.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Στεφ Κάρι από τους Golden State Warriors, στη δεύτερη ο ΛεΜπρόν Τζέιμς των Lakers και στην τρίτη ο Κέβιν Ντουράντ από τους Huston Rockets

Η κορυφαία 10αδα 

  • Στεφ Κάρι (159.6 εκατ. δολάρια)
  • ΛεΜπρόν Τζέιμς (137.6 εκατ. δολάρια)
  • Κέβιν Ντουράντ (104.3 εκατ. δολάρια)
  • Γιάννης Αντετοκούνμπο (99.1 εκατ. δολάρια)
  • Τζέισον Τέιτουμ (79.1 εκατ. δολάρια)
  • Άντονι Έντουαρντς (65.6 εκατ. δολάρια)
  • Τζοέλ Εμπίντ (65.2 εκατ. δολάρια)
  • Τζίμι Μπάτλερ (65.1 εκατ. δολάρια)
  • Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (63.3 εκατ. δολάρια)
  • Νίκολα Γιόκιτς (63.2 εκατ. δολάρια)

