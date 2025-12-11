Ο Αντετοκούνμπο στη λίστα του Forbes με τους 10 πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές του NBA

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο τέταρτος πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής στο NBA, σύμφωνα με τη λίστα του Forbes.
Η περιουσία του Greek Freak για το 2025 ανήλθε στα 99.1 εκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων 54.1 προήλθαν από το συμβόλαιο του με τους Bucks και τα υπόλοιπα 45 από συνεργασίες εκτός γηπέδων.
Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Στεφ Κάρι από τους Golden State Warriors, στη δεύτερη ο ΛεΜπρόν Τζέιμς των Lakers και στην τρίτη ο Κέβιν Ντουράντ από τους Huston Rockets.
