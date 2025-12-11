Συρία: Δεκαοκτώ γυναίκες και παιδιά προσπάθησαν να δραπετεύσουν από το στρατόπεδο Αλ Χολ όπου κρατούνται συγγενείς τζιχαντιστών

Δεκαοκτώ γυναίκες και παιδιά διαφόρων εθνικοτήτων συνελήφθησαν ενώ προσπαθούσαν να δραπετεύσουν από ένα στρατόπεδο στη βορειοανατολική Συρία όπου κρατούνται συγγενείς τζιχαντιστών, ανέφερε σήμερα η διευθύντρια του κέντρου αυτού.

Έξι χρόνια μετά την ήττα του Ισλαμικού Κράτους, οι καταυλισμοί και οι φυλακές που διαχειρίζεται η αυτόνομη κουρδική διοίκηση στη βορειοανατολική Συρία φιλοξενούν ακόμη δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, πολλοί εκ των οποίων είχαν ή πιστεύεται ότι είχαν δεσμούς με τους τζιχαντιστές.

Περισσότεροι από 24.000 άνθρωποι στο Αλ Χολ

Το Αλ Χολ είναι το μεγαλύτερο στρατόπεδο της περιοχής και οι κρατούμενοι εκεί ζουν κάτω από διαβόητα δύσκολες συνθήκες. Σύμφωνα με τη διευθύντρια Τζιχάν Χανάν, 18 γυναίκες και παιδιά διαφόρων εθνικοτήτων, ακόμη και ρωσικής, προσπάθησαν το βράδυ της Τετάρτης, 10/12, να διαφύγουν από τη ζώνη υψίστης ασφαλείας. Στην περιοχή επικρατούσε πυκνή ομίχλη εδώ και αρκετές ημέρες και οι απόπειρες απόδρασης «γενικά αυξάνονται όταν έχει κακοκαιρία».

Τον Σεπτέμβριο οι κουρδικές δυνάμεις ασφαλείας απέτρεψαν την απόδραση 56 ανθρώπων από το Αλ Χολ.

Σύμφωνα με τη Χανάν, στο στρατόπεδο ζουν σήμερα περισσότεροι από 24.000 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 15.000 είναι Σύροι, 3.500 Ιρακινοί και οι υπόλοιποι διαφόρων εθνικοτήτων.

Πολλές δυτικές χώρες αρνούνται μέχρι και σήμερα να επαναπατρίσουν τους πολίτες τους. Τον Φεβρουάριο η αυτόνομη κουρδική διοίκηση ανακοίνωσε ότι σκοπεύει, μέχρι το τέλος του έτους, να απελευθερώσει από τα στρατόπεδα που ελέγχει τους Ιρακινούς και τους Σύρους κρατουμένους.

Το ΙΚ κατέλαβε το 2014 μεγάλες εκτάσεις στη Συρία και το Ιράκ, όπου ίδρυσε ένα «χαλιφάτο». Ηττήθηκε το 2019, όμως ορισμένοι τζιχαντιστικοί πυρήνες παραμένουν στη χώρα, ιδίως στην έρημο στα σύνορα με το Ιράκ.

