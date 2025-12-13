search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025
ΚΟΣΜΟΣ

13.12.2025 11:37

Έλον Μασκ: Νέα επίθεση λατρείας στον Φειδία Παναγιώτου – «Ψηφίστε τον για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

panagiotou musk

Να δει τον Φειδία Παναγιώτου …πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλει ο Έλον Μασκ, που τα ξημερώματα του Σαββάτου, προχώρησε σε νέα επίθεση λατρείας.

Ο επιχειρηματίας, ιδρυτής της εταιρείας διαστημικής τεχνολογίας SpaceX και διευθύνων σύμβουλος της αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla, δήλωσε δημόσια πως θέλει τον κύπριο ευρωβουλευτή για Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου.

«Γιατί η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν είναι εκλεγμένη»

Αφορμή αποτέλεσε βίντεο του κύπριου ευρωβουλευτή στο οποίο «γιατί η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν είναι εκλεγμένη».

«Θέλω η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τώρα είναι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να εκλέγεται δημοκρατικά γιατί τώρα αυτό δεν συμβαίνει. Έρχεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εμείς λέμε “ναι” ή “όχι” αλλά νομίζω ότι περισσότερο πρόκειται για σόου και όχι ψηφοφορία γιατί έκανε συμφωνίες με όλα τα πολιτικά κόμματα από πριν για να την ψηφίσουν, οπότε δεν είναι καθόλου δημοκρατικό αυτό που συμβαίνει. Οπότε χρειάζεται να το αλλάξουμε» ακούγεται να λέει ο Φειδίας Παναγιώτου στο βίντεο που προκάλεσε τη νέα στήριξη από τον Έλον Μασκ.

