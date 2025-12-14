search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.2025 22:29
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.12.2025 20:34

Άλιμος: Μίνι οπλοστάσιο και ναρκωτικά στην κατοχή του 59χρονου που απείλησε οδηγό με τσεκούρι

14.12.2025 20:34
thessaloniki_astynomia_2908_1920-1080_new
Φωτογραφία αρχείου

Ένα μίνι οπλοστάσιο, αλλά και ποσότητα ναρκωτικών είχε στην κατοχή του ο 59χρονος που συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ αφού απείλησε με τσεκούρι οδηγό στον Άλιμο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, μετά από έρευνα που διεξήχθη στο όχημά του και σε δωμάτιο ξενοδοχείου που διαμένει βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

  • τσεκούρι,
  • σκεπάρνι,
  • αεροβόλο πιστόλι,
  • 52 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
  • μαχαίρι-μπρελόκ,
  • 1500 σφαίρες και 10 αμπούλες αεροβόλου πιστολιού και
  • τρίφτης ναρκωτικών ουσιών.

Έβγαλε τσεκούρι σε άλλον οδηγό μετά από καβγά

Υπενθυμίζεται πως ακόμα ένα σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οδηγών, συνέβη, αυτήν τη φορά στην Αργυρούπολη, όπου λίγο πριν από τις 9 το πρωί του Σαββάτου (13/12), στη συμβολή της Λ. Βουλιαγμένης και Αλίμου, ένας 59χρονος βγήκε από το αυτοκίνητό του και απείλησε άλλον οδηγό με τσεκούρι, μετά από καβγά.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία, ενώ ο δράστης επιχείρησε να διαφύγει. Εντοπίστηκε ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα, επί της Λ. Αλίμου, όπου ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και συνελήφθη.

Στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα τσεκούρι, ένα σκεπάρνι, ένα αεροβόλο πιστόλι και 52 γραμμ. κάνναβης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Αργυρούπολης όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του.

Διαβάστε επίσης:

Σοκ στο Αίγιο: Πέθανε ο 43χρονος που ξυλοκόπησε γιατρό στο νοσοκομείο την Παρασκευή

«Με χτυπούσε επί 20 λεπτά»: Ο γιατρός που ξυλοκοπήθηκε από μποξέρ περιγράφει την στιγμή της επίθεσης (video)

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 53χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου για το περιστατικό σε σιδηροδρομική διάβαση 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
beverly-paok
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Μπέβερλι έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ – Δεν έκανε καμία δήλωση

arisOsfp (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης-Ολυμπιακός 0-0: «Μπλόκο» για τους πρωταθλητές στη Θεσσαλονίκη

astynomikos-australia-paralia
ΚΟΣΜΟΣ

Σίδνεϊ: Στους 16 οι νεκροί από το μακελειό στην παραλία Μποντάι – Τα 10 λεπτά του απόλυτου τρόμου, συγκλονιστικές μαρτυρίες

colombia1
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Κολομβία: 12 νεκροί μαθητές και 20 τραυματίες σε τροχαίο με σχολικό λεωφορείο που έπεσε σε χαράδρα

floridis-vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετωπική Φλωρίδη με Φάμελλο, Χαρίτση και Πολάκη για το «γκάγκστερ» του υπουργού για τους αγρότες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

la-scacciata-974241 (1)
CUCINA POVERA

Scacciata, το φτωχικό γεμιστό ψωμί των αγροτών της Σικελίας

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

NIKOS-ROMANOS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.2025 22:29
beverly-paok
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Μπέβερλι έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ – Δεν έκανε καμία δήλωση

arisOsfp (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης-Ολυμπιακός 0-0: «Μπλόκο» για τους πρωταθλητές στη Θεσσαλονίκη

astynomikos-australia-paralia
ΚΟΣΜΟΣ

Σίδνεϊ: Στους 16 οι νεκροί από το μακελειό στην παραλία Μποντάι – Τα 10 λεπτά του απόλυτου τρόμου, συγκλονιστικές μαρτυρίες

1 / 3