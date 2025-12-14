Άλιμος: Μίνι οπλοστάσιο και ναρκωτικά στην κατοχή του 59χρονου που απείλησε οδηγό με τσεκούρι

Ένα μίνι οπλοστάσιο, αλλά και ποσότητα ναρκωτικών είχε στην κατοχή του ο 59χρονος που συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ αφού απείλησε με τσεκούρι οδηγό στον Άλιμο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, μετά από έρευνα που διεξήχθη στο όχημά του και σε δωμάτιο ξενοδοχείου που διαμένει βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

τσεκούρι,

σκεπάρνι,

αεροβόλο πιστόλι,

52 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

μαχαίρι-μπρελόκ,

1500 σφαίρες και 10 αμπούλες αεροβόλου πιστολιού και

τρίφτης ναρκωτικών ουσιών.

Έβγαλε τσεκούρι σε άλλον οδηγό μετά από καβγά

Υπενθυμίζεται πως ακόμα ένα σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οδηγών, συνέβη, αυτήν τη φορά στην Αργυρούπολη, όπου λίγο πριν από τις 9 το πρωί του Σαββάτου (13/12), στη συμβολή της Λ. Βουλιαγμένης και Αλίμου, ένας 59χρονος βγήκε από το αυτοκίνητό του και απείλησε άλλον οδηγό με τσεκούρι, μετά από καβγά.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία, ενώ ο δράστης επιχείρησε να διαφύγει. Εντοπίστηκε ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα, επί της Λ. Αλίμου, όπου ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και συνελήφθη.

Στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα τσεκούρι, ένα σκεπάρνι, ένα αεροβόλο πιστόλι και 52 γραμμ. κάνναβης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Αργυρούπολης όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του.

