Εξάρχεια: Άνδρας εισέβαλε στο κατάστημα που εργαζόταν η σύντροφος του και την απείλησε με όπλο

Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το μεσημέρι στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, άνδρας εισέβαλε σε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών όπου εργάζεται η σύντροφος του και υπό την απειλή ρέπλικας όπλου, την ανάγκασε να επιβιβαστεί στο ΙΧ που οδηγούσε φίλος του.

Οι συνάδελφοι της στο κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών κάλεσαν την αστυνομία. Λίγο αργότερα περιπολικό τους εντόπισε πεζούς στην οδό Αχαρνών, καθώς ο οδηγός τους είχε κατεβάσει από το αμάξι του.

Ο άνδρας συνελήφθη. Την υπόθεση έχει αναλάβει το γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Ομονοίας.

Διαβάστε επίσης

«Σαφή απάντηση δεν πήραμε» λένε οι αγρότες μετά τις ανακοινώσεις Τσιάρα – Περιθώρια παρεμβάσεων σε κόστος παραγωγής, ενέργεια, καύσιμα στην αντλία, ΕΛΓΑ

Ένα χρόνο ήταν υπό παρακολούθηση ο «Έλληνας Εσκομπάρ» και οι συνεργάτες του – Πώς έγινε η έφοδος στο πλοίο

Λεωφορείο του ΟΑΣΑ κυκλοφορεί με σπασμένα τζάμια και ανοιχτή πόρτα – Σε κίνδυνο οι επιβάτες (Video)