15.12.2025 18:47

Εξάρχεια: Άνδρας εισέβαλε στο κατάστημα που εργαζόταν η σύντροφος του και την απείλησε με όπλο

15.12.2025 18:47
peripoliko new

Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το μεσημέρι στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, άνδρας εισέβαλε σε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών όπου εργάζεται η σύντροφος του και υπό την απειλή ρέπλικας όπλου, την ανάγκασε να επιβιβαστεί στο ΙΧ που οδηγούσε φίλος του.

Οι συνάδελφοι της στο κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών κάλεσαν την αστυνομία. Λίγο αργότερα περιπολικό τους εντόπισε πεζούς στην οδό Αχαρνών, καθώς ο οδηγός τους είχε κατεβάσει από το αμάξι του. 

Ο άνδρας συνελήφθη. Την υπόθεση έχει αναλάβει το γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Ομονοίας.

