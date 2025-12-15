Η «Διαβολοβδομάδα» Νο5 της EuroLeague στο παρκέ του Novasports!

Η 5η «Διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο χώρο του μπάσκετ και μεγαλύτερης όλων των εποχών, ετοιμάζεται να προσφέρει μεγάλες συγκινήσεις στο παρκέ του Novasports!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αρχικά δοκιμάζεται στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στην Φενέρμπαχτσε (16/12, 19:45) και στη συνέχεια υποδέχεται στην έδρα του την Χάποελ Τελ Αβιβ (18/12, 21:15). Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί στο γήπεδο του τόσο με την Βαλένθια (16/12, 21:15) όσο και με την Βιλερμπάν (19/12, 21:15).

Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.

Το EuroCup συνεχίζεταιμε την 11η αγωνιστική οι συνδρομητές θα απολαύσουν τις αναμετρήσεις των δύο ελληνικών ομάδων, Πανιώνιος Cosmorama Travel-Ουλμ (17/12, 19:30) και Αμβούργο-Άρης Betsson (17/12, 20:30).

Ο Αθηναϊκός Qualco υποδέχεται την Χαϊρίς στον επαναληπτικό αγώνα για την φάση των «32» του EuroCup Γυναικών (18/12, 20:45).

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στα κανάλια Novasports

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου

18:00 EuroLeague – 16η αγωνιστική: Ντουμπάι-Μακάμπι Novasports Prime σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

18:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4 & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

19:45 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:05 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ-Ερυθρός Αστέρας Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός-Βαλένθια Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Ορέστη Συντελή

21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

22:00 EuroLeague: Παρί-Μπαρτσελόνα Novasports6 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

19:30 EuroCup – 11η αγωνιστική: Πανιώνιος Cosmorama Travel-Ουλμ Novasports5 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα και ρεπορτάζ του Θάνου Σολούκου

20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις-Αναντολού Εφές Novasports6 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

20:30 EuroCup: Αμβούργο-Άρης Betsson Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν-Μπάγερν Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:30 EuroLeague: Μπασκόνια-Μονακό Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:30 EuroLeague: Παρτίζαν-Βίρτους Μπολόνια Novasports3 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

23:30 Playmakers, Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου

20:00 Playmakers – Α΄μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

20:45 EuroCup γυναικών – Φάση των «32»-2ος αγώνας: Αθηναϊκός Qualco-Χαϊρίς Novasports Start & YouTube σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη και ρεπορτάζ του Αποστόλη Κορτιάνου

21:05 EuroLeague – 17η αγωνιστική: Μακάμπι-Βαλένθια Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR-Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη & Αποστόλη Λάμπου

21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Φενέρμπαχτσε Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης-Παρί Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

23:15 Playmakers – B΄μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές-Ντουμπάι Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

20:00 EuroLeague: Ζαλγκίρις-Παρτίζαν Novasports Start σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

20:30 EuroLeague: Μονακό-Μπάγερν Novasports4 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός-Βιλερμπάν Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Ορέστη Συντελή

21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Μπασκόνια Novasports5 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

21:45 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας-Βίρτους Μπολόνια Novasports6 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.