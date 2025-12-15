search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 15:58
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.12.2025 13:42

«ΡΙΦΙΦΙ»: Απόψε η πρεμιέρα της νέας σειράς μυθοπλασίας της COSMOTE TV

15.12.2025 13:42
rififi_cosmotetv
  • Στις 23:00 στο COSMOTE CINEMA 1
  • Τη σκηνοθεσία της σειράς υπογράφει ο Σωτήρης Τσαφούλιας και το σενάριο ο Βασίλης Ρίσβας και η Δήμητρα Σακαλή

Πανελλήνια τηλεοπτική πρεμιέρα κάνει απόψε στις 23:00 στο COSMOTE CINEMA 1, η πολυαναμενόμενη σειρά μυθοπλασίας «ΡΙΦΙΦΙ», σε παραγωγή COSMOTE TV. Η σειρά 6 επεισοδίων, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια και σενάριο Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή, είναι εμπνευσμένη από τη διαβόητη ληστεία τράπεζας που συγκλόνισε την Αθήνα το 1992. Αμέσως μετά την προβολή του στο COSMOTE CINEMA 1, κάθε νέο επεισόδιο της σειράς θα είναι διαθέσιμο On Demand, σε 4Κ ανάλυση.

Με αφορμή την πρεμιέρα της νέας παραγωγής της COSMOTE TV, ο σκηνοθέτης Σωτήρης Τσαφούλιας και η πρωταγωνίστρια Ευαγγελία Μουμούρη παραχώρησαν συνέντευξη στην εκπομπή «Watch Next» και στον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο. Μεταξύ άλλων, μίλησαν για τη δημιουργία της σειράς, ενώ αναφέρθηκαν και σε αστεία περιστατικά που συνέβησαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Η συνέντευξη είναι διαθέσιμη στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV και στο YouTube κανάλι της.

Πρώτο επεισόδιο & καστ

Στο πρώτο επεισόδιο (Δευτέρα 15/12, 23:00, COSMOTE CINEMA 1) του «ΡΙΦΙΦΙ» γνωρίζουμε την Όλγα (Ευαγγελία Μουμούρη), μια μυστηριώδη γυναίκα, που εδώ και δέκα χρόνια ζει μόνη, σε ένα σπίτι γεμάτο οδυνηρές αναμνήσεις. Παρότι η ζωή της δεν παρεκκλίνει ποτέ από το αυστηρό καθημερινό της πρόγραμμα, η Όλγα ζει και μια άλλη, κρυφή ζωή, μέσα από την οποία γνωρίζει τρείς άντρες με εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες. Πρόκειται για τον μελαγχολικό Νίκο (Βασίλη Χαραλαμπόπουλο), τον «αιώνιο έφηβο» Βάκη (Πάνο Βλάχο) και τον πληγωμένο Μιχάλη (Προμηθέα Αλειφερόπουλο). Στόχος της Όλγας είναι να τους πείσει να συμμετάσχουν σε ένα ριψοκίνδυνο σχέδιο. Θα δεχτούν να την ακολουθήσουν;

Το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης στον ρόλο του Μανώλη, του αφοσιωμένου φίλου της Όλγας, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και ο Δήμος Γιγαντάκης στους ρόλους των παιδικών φίλων Αντώνη και Αργύρη, αντίστοιχα. Τη σειρά πλαισιώνουν, ακόμη, οι ηθοποιοί: Αχιλλέας Ζέρβας, Άρης Λεμπεσόπουλος, Κατερίνα Μάντζιου, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Κώστας Φιλίππογλου, Ράνια Παπαδάκου, Άννα Μενενάκου, Δημήτρης Γεροδήμος, Γιώργος Χατζής, Έλη Δρίβα, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Δημήτρης Μάριζας, Γεωργία Συφιανού, Γιώργος Κανέλλης, Φρύνη Θετάκη, Φώτης Θωμαΐδης κ.ά.

Συντελεστές:

Παραγωγή: COSMOTE TV

Εκτέλεση Παραγωγής: Tanweer Productions

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας, Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Τσαφούλιας

Παραγωγός: Διονύσης Σαμιώτης

Executive producers: Δημήτρης Μιχαλάκης, Φαίη Τσιτσιπή

Line Producer: Πάνος Πετρόπουλος

Δ/ντης Φωτογραφίας: Claudio Bolivar

Production Designer: Μιχάλης Σαμιώτης

Μουσική: Ted Regklis

Μοντάζ: Γιώργος Γεωργόπουλος

Ενδυματολόγος: Άγις Παναγιώτου

Art Director: Μυρτώ Δασκαρόλη

Ηχοληψία: Πάνος Παπαδημητρίου

Makeup Artist: Κατερίνα Βαρθαλίτου

Hair Stylist: Γιώργος Ταμπακάκης

Sound Design & Mixing: Κώστας Βαρυμποπιώτης, Άρης Λουζιώτης

Colorist: Δημήτρης Μανουσιάκης

VFX: Έλενα Τοπούζογλου, Tony Alamo

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes-mploka-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο κάλεσμα στους αγρότες για διάλογο – Περιθώρια για παρεμβάσεις «βλέπει» ο Τσιάρας και «περιμένει υπευθυνότητα»

agrotes_iraklio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο του 2026 η δίκη δύο αγροτών του μπλόκου της Νίκαιας

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Καταγγελία ότι έδεσαν και φίμωσαν 67χρονη μέσα στο σπίτι της

zelensky germania 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πιέζουν οι ΗΠΑ τον Ζελένσκι για το Ντονμπάς – Στο τραπέζι το σχέδιο 20 σημείων, ερήμην της… Ρωσίας – Σκληρό παζάρι στο Βερολίνο

dendias_1512_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή – Προϋπολογισμός: «Η Δημοκρατία ως πολίτευμα χωρίς μεσαία τάξη δεν μπορεί να υπάρξει», είπε ο Δένδιας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
NIKOS-ROMANOS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

TSIPRAS PIERRAKAKIS DOUKAS PAPPAS
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ανασχηματισμός έπεται του προϋπολογισμού, ο Φραπές εξοργίζει τα μπλόκα και το μπέρδεμα με τις κουμπαριές, τα συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη και τα όρια με Τσίπρα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 15:57
agrotes-mploka-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο κάλεσμα στους αγρότες για διάλογο – Περιθώρια για παρεμβάσεις «βλέπει» ο Τσιάρας και «περιμένει υπευθυνότητα»

agrotes_iraklio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο του 2026 η δίκη δύο αγροτών του μπλόκου της Νίκαιας

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Καταγγελία ότι έδεσαν και φίμωσαν 67χρονη μέσα στο σπίτι της

1 / 3