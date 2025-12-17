Η Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας αντιστέκεται και υπερασπίζεται το Σύνταγμα της και το διεθνές δίκαιο απέναντι στον Τραμπ 

Η τελευταία δήλωση Τραμπ ( 16.12.25) επιταχύνει και δυναμώνει την άκρως επικίνδυνη και παράνομη με βάση το διεθνές δίκαιο επιδιωκόμενη εξαγωγική, ενεργειακή, οικονομική ασφυξία της Μπολιβαριανής δημοκρατίας της Βενεζουέλας .

Η διαταγή του προέδρου των ΗΠΑ , να ασκηθεί πλήρες οικονομικό αποκλεισμό στην θάλασσα γύρω από τις ακτές της Βενεζουέλας , ώστε κανένα τάνκερ ή εμπορικό πλοίο να εξέρχεται η να εισέρχεται στα λιμάνια της χώρας , κατάφορα παραβιάζει κάθε έννοια ελεύθερης ναυσιπλοΐας και διεθνούς εμπορίου.

Η νεοαποικιοκρατικη εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ στην Καραϊβική, κεντρική και Λατ. Αμερική , βρίσκεται σε απόλυτη αντίθεση με την καταστατική χάρτα του ΟΗΕ. Σε παλιότερες εποχές η ιμπεριαλιστική πολιτική των ΗΠΑ έθετε τον κίνδυνο του « κομμουνισμού» , την υπεράσπιση του «δυτικού τρόπου ζωής», νότια των συνόρων της. Η πολιτική υποκρισία βρισκόταν στην πρώτη γραμμή των « επιχειρημάτων » της Ουάσιγκτον . Σήμερα ο Τραμπισμος «στο φως της ημέρας» αξιοποιεί μια τεράστια στρατιωτική δύναμη στις ακτές της Βενεζουέλας , προσπαθώντας να επιβάλει έναν οικονομικό « στραγγαλισμό».

Μετά την συνεχιζόμενη ατιμώρητη γενοκτονία στην Παλαιστινη από το ακροδεξιό, σιωνιστικό καθεστώς Νετανιάχου, τον μακροβιότερο στην σύγχρονη ιστορία οικονομικό πόλεμο ( 65 χρόνια) , εναντίων της ηρωικής Κουβας με σκληρότατες μονομερείς παράνομες κυρώσεις , όπου ακόμα και αντικαρκινικά φάρμακα, αντιβιοτικά , ανταλλακτικά για την ενεργειακή υποδομή της χώρας , δεκάδες χιλιάδες, διατροφικά, βιομηχανικά, ιατρικά αγαθά μεθοδικά στερούνται από τον Κουβανικο λαό, προστίθεται τώρα η σχεδιαζόμενη αλλαγή «καθεστώτος» στην Βενεζουέλα.

Η απελευθέρωση του μεγαλύτερου ναρκοεμπορου της Ονδούρας, πρώην πρόεδρο της χώρας ,Χουαν Ορλάντο Ερναντεζ , που είχε καταδικαστεί σε 45 χρόνια φυλάκισης, πρόσφατα , αποφυλακίστηκε με προεδρική χάρη στις ΗΠΑ από τον Τραμπ, η πράξη αυτή, απογυμνώνει την δήθεν εκστρατεία του εναντίων του διεθνούς εμπορίου ναρκωτικών. Η Βενεζουέλα βρίσκεται εκτός της λίστας του ΟΗΕ ως χώρα που παράγει και εμπορεύεται ναρκωτικά .

Όλα τα ιμπεριαλιστικά «επιχειρήματα» του ανανεωμένου δόγματος Μονρόε των ΗΠΑ είναι τουλάχιστον φαιδρά.

Ο Γιαννης Ριτσος επίκαιρος πάντα για το λαό μας : «Ετούτος δω ο λαός δε γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους νεκρούς του» . Τούτες οι γραμμές έγιναν πράξη και στην Σαντα Κλάρα της Κουβας , από τον Φιντελ και τον Τσε, στις πεδιάδες του Καραμπομπο από τον Μπολιβάρ .

Η διεθνιστική αλληλεγγύη δεν είναι απλά είναι σύνθημα , είναι μια δυνατή κραυγή ελπίδας και αγώνων των λαών του κόσμου.

* Ο Κώστας Ησυχος είναι μέλος της Π.Γ. της ΛΑΕ- ΑΑ.

