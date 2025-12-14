Δεν είναι σκάνδαλο της χώρας, είναι σκάνδαλο της εξουσίας – Και εξουσία ήταν η ΝΔ

Η πολιτική ζωή του τόπου σείεται από διαδοχικές αποκαλύψεις για σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς και κακοδιαχείρισης. Κάθε φορά, πίσω από τα επιμέρους πρόσωπα και τις επιμέρους υποθέσεις, αναδύεται το ίδιο σταθερό μοτίβο: ένα βαθιά ριζωμένο δίκτυο σχέσεων, φιλίας, κουμπαριάς και κομματικής εγγύτητας, το οποίο λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας γύρω από το κυβερνών κόμμα.

Το πρόσφατο βίντεο με κεντρικό πρόσωπο τον κ. Χιλετζάκη δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνειών. Φέρνει στην επιφάνεια, με τον πιο ηχηρό τρόπο, την επιλεκτική μνήμη της Νέας Δημοκρατίας και την πάγια πρακτική της: συγκάλυψη αντί για κάθαρση. Οι εικόνες είναι αδιάψευστες. Φωτογραφίες καταγράφουν τον κ. Χιλετζάκη σε στενή συνεργασία και προσωπική σχέση με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και με κορυφαία στελέχη της ΝΔ, όπως ο Λευτέρης Αυγενάκης και ο Στρατάκος. Υπάρχει μάλιστα και δημόσια δήλωση του κ. Αυγενάκη, που τον χαρακτηρίζει «ηθικό και ακέραιο συντοπίτη» και διαβεβαιώνει ότι «η πορεία του βρίσκεται σε εξαιρετικά χέρια».

Τα πλάνα τον δείχνουν ενεργό, παρόντα και παρεμβατικό σε κομματικές εκδηλώσεις της ΝΔ, ακόμη και να δημιουργεί ένταση απέναντι σε Υπουργούς όπως ο κ. Τσιάρας, λειτουργώντας ουσιαστικά ως φορέας συγκεκριμένης εσωκομματικής γραμμής. Κι όμως, απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, η επίσημη υπερασπιστική γραμμή της ΝΔ αγγίζει τα όρια του πολιτικού αυτοεξευτελισμού: ο κ. Χιλετζάκης βαφτίζεται «ανενεργό μέλος», επειδή –λένε– δεν ανανέωσε συνδρομή ή δεν συμμετείχε σε εσωκομματικές διαδικασίες.

Η υπεκφυγή αυτή αποκαλύπτει κάτι πολύ πιο σοβαρό. Η Νέα Δημοκρατία δεν ανακοινώνει διαγραφές γιατί απλούστατα δεν τις κάνει. Επιλέγει να κρύβεται πίσω από νομικίστικες λεπτομέρειες, αφήνοντας τα πρόσωπα πολιτικά απείραχτα και επιχειρώντας απλώς μια επικοινωνιακή αποσύνδεση, για να περάσει η μπόρα.

Καμία επιχείρηση συμψηφισμού δεν μπορεί να κρύψει το κεντρικό γεγονός: το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η διασπάθιση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ συνέβησαν αποκλειστικά επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όπως επιβεβαιώνει και η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε αυτή την υπόθεση, η ΝΔ είχε όλη την εξουσία, όλο τον έλεγχο και όλη την ευθύνη. Είχε, με απλά λόγια, και το μαχαίρι και το πεπόνι.

Η πραγματικότητα είναι αμείλικτη. Η επιρροή, η δυνατότητα διαχείρισης κρατικού χρήματος και η μετατροπή των προσωπικών σχέσεων σε «δουλειές» και προσόδους ήταν εφικτές μόνο για όσους βρίσκονταν σε άμεση εγγύτητα με την εξουσία. Και αυτή την εξουσία την ασκούσε αποκλειστικά η Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της. Εκεί οι κουμπαριές απέδιδαν. Εκεί οι φιλίες εξαργυρώνονταν.

Στον δικό μας πολιτικό χώρο, όταν αντίστοιχα πρόσωπα βρέθηκαν στο κάδρο –χαρακτηριστικό το παράδειγμα του λεγόμενου «κουμπάρου του Ανδρουλάκη»– η αντίδραση ήταν άμεση και καθαρή. Διαγραφή στο δευτερόλεπτο. Χωρίς αστερίσκους. Χωρίς υπεκφυγές.

Αδυνατώντας να εξηγήσει την απραξία και την κάλυψη των δικών της στελεχών, η ΝΔ καταφεύγει στη γνώριμη, φθαρμένη συνταγή του συμψηφισμού. Πρόσωπα όπως ο κ. Μαρινάκης και ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης επιχειρούν συστηματικά να εξισώσουν τα ανόμοια, να καλλιεργήσουν το δηλητηριώδες αφήγημα ότι «όλοι ίδιοι είναι». Στόχος τους είναι προφανής: να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από το πραγματικό πρόβλημα, ότι η κυβέρνηση επιλέγει να κρύβει αντί να καθαρίζει.

Η απάντηση σε αυτή την επιλεκτική μνήμη δεν μπορεί να είναι η σιωπή ούτε η ανοχή. Η Δημοκρατία δεν αντέχει άλλο το ψέμα της γενικευμένης εξίσωσης. Η διαφάνεια ξεκινά με την απομόνωση όσων χρησιμοποίησαν την κομματική τους ταυτότητα ως εργαλείο εκμετάλλευσης της εξουσίας.

Το πολιτικό σύστημα οφείλει να επιδείξει πυγμή και καθαρότητα. Και οι πολίτες να απαιτήσουν λογοδοσία από εκείνους που είχαν την αποκλειστική ευθύνη και τη δυνατότητα να διαχειριστούν εκατομμύρια δημόσιου χρήματος. Να διαπιστώσουν ποιοι μετέτρεψαν τις κουμπαριές τους σε μηχανισμό διασπάθισης του δημοσίου συμφέροντος.

Ήρθε η ώρα να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι. Και αυτό θα γίνει σύντομα όσα κόλπα και αν επιστρατεύσει η κυβέρνηση της ΝΔ!

*Ο Γιώργος Καρβουνιάρης είναι Δημοσιογράφος – αν. Γραμματέας Τομέα Επικοινωνίας ΠΑΣΟΚ

