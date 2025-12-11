search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 06:58
search
MENU CLOSE
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Δημήτρης Μηλάκας ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΑΚΑΣ

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2426
11/12/2025
11.12.2025 06:20

Άλλος για Ιθάκη;

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2426
11/12/2025
11.12.2025 06:20
milakas 44- new

Αν ο Αλέξης Τσίπρας διάλεξε την Ιθάκη (ως σλόγκαν και τίτλο του βιβλίου του) για να υπογραμμίσει μια «γλυκιά επιστροφή» της χώρας στην κανονικότητα μετά τα μνημόνια, τότε η ίδια η Ιθάκη – η καβαφική, όχι η πολιτική – γυρίζει και του κλείνει το μάτι…

Γιατί ο Καβάφης δεν γράφει για την άφιξη. Έγραψε για το ταξίδι, τις Συμπληγάδες, τις αυταπάτες, τις Σειρήνες, όσα κερδίζει και όσα πληρώνει/χάνει κανείς σ’ αυτό το ταξίδι. Η Ιθάκη του ποιητή είναι ο καθρέφτης, όχι το παράσημο. Κι αυτό, είτε του αρέσει είτε όχι, αφορά και τον ίδιο τον Τσίπρα.

Η παρουσίαση του βιβλίου του («Ιθάκη») στο Παλλάς – με το χειροκρότημα των πιστών, το λογοτεχνικό περιτύλιγμα, την αίσθηση ότι «επιστρέφω χωρίς να επιστρέφω» – έμοιαζε με αναγνωριστική πρόβα για κάτι μεγαλύτερο.

Οι λέξεις ήταν προσεκτικές, αλλά το υπονοούμενο καθαρό: το ταξίδι δεν τελείωσε το 2019, ούτε το 2023. Τώρα ξεκινάει νέο. Και όχι ντε και καλά μέσα στο κόμμα που κάποτε τον ανέδειξε, αλλά σε έναν χώρο που ο ίδιος θέλει να προσδιορίσει από την αρχή.

Αυτό που φάνηκε στο Παλλάς δεν ήταν μια αναμνηστική τελετή περί πεπραγμένων. Ήταν η πρόσκληση σε μια νέα αφήγηση. Η αναφορά στην «περιπέτεια των μνημονίων» ως συλλογικού ταξιδιού δεν ήταν τυχαία: λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι ο ίδιος ο Τσίπρας υπήρξε ο αφηγητής εκείνης της περιόδου και πιστεύει ότι μπορεί να ξαναγίνει αφηγητής μιας επόμενης.

Όμως η καβαφική υποσημείωση είναι αδιαμφισβήτητη: το ταξίδι είναι αυτό που σε διαμορφώνει και όχι ο προορισμός. Αν ο πρώην πρωθυπουργός έχει κατά νου το νόημα της καβαφικής Ιθάκης, τότε το νέο εγχείρημά του δεν θα στηθεί ως επιστροφή στο παρελθόν, αλλά ως προσπάθεια να ξαναγράψει το μέλλον με μάθημα – όχι με άρνηση – τη διαδρομή.

Οι προθέσεις για νέο κόμμα δεν κρύβονται πια πίσω από μεταφορές. Η δημόσια αποδοχή, το επικοινωνιακό περιβάλλον, ακόμη και η αισθητική τής παρουσίασης δείχνουν άνθρωπο που δοκιμάζει την αντοχή του χώρου γύρω του.

Ο Τσίπρας θέλει έναν πολιτικό φορέα που δεν θα κουβαλά τις εσωτερικές φθορές του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τις αντιφάσεις που τον οδήγησαν στη διάλυση. Θέλει να ξαναστήσει το πολιτικό του σπίτι με όρους δημιουργού, όχι ενοίκου.

Αν τα καταφέρει, αυτό θα εξαρτηθεί όχι από την Ιθάκη που επικαλείται, αλλά από το αν μπορεί να εξηγήσει τι έμαθε στο (μέχρι τώρα) ταξίδι του. Γιατί η μεγάλη παγίδα, όπως θα έλεγε κι ο Καβάφης, είναι να νομίζεις ότι έφτασες – ενώ στην πραγματικότητα μόλις ξεκίνησες…

Διαβάστε επίσης:

Κολομβία και Ελλάδα, τόσο μακριά και τόσο κοντά…

Γιατί οι αγρότες ξαναβγαίνουν στους δρόμους

Συμφωνία καθήλωσης των μισθών για τα επόμενα χρόνια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
syriza ko famellos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς δράματα κι εντάσεις η κοινοβουλευτική ομάδα – Καμία αναφορά στον Τσίπρα

PODCAST LOYPI SITE 11.12
PODCASTS

Podcast – Υρώ Λούπη: «Ο φασισμός και η πατριαρχία συνθλίβουν τον άνθρωπο κάθε φύλου»

trump zelenski oval grafeio 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία: Το σχέδιο των ΗΠΑ και οι όροι Ζελένσκι για εκλογές – Η απάντηση του Κιέβου στον Τραμπ

xylouris-frapes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ώρα του «Φραπέ» – Καταθέτει ο Ξυλούρης που ελέγχεται για επιδοτήσεις 2,5 εκατ. ευρώ  

misericordia
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Κριτική ταινίας: «Misericordia» – Σκοτάδι και φως στη γαλλική επαρχία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agathokleous-new
LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

agrotes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές - Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 06:58
syriza ko famellos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς δράματα κι εντάσεις η κοινοβουλευτική ομάδα – Καμία αναφορά στον Τσίπρα

PODCAST LOYPI SITE 11.12
PODCASTS

Podcast – Υρώ Λούπη: «Ο φασισμός και η πατριαρχία συνθλίβουν τον άνθρωπο κάθε φύλου»

trump zelenski oval grafeio 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία: Το σχέδιο των ΗΠΑ και οι όροι Ζελένσκι για εκλογές – Η απάντηση του Κιέβου στον Τραμπ

1 / 3