Φάμελλος: Έμμεσες αιχμές για Τσίπρα, αλλά και μηνύματα πάμε «όλοι μαζί», με ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο

Προσεκτικές απαντήσεις με κάποιες έμμεσες αιχμές στον πρώην πρωθυπουργό έδωσε ο Σωκράτης Φάμελλος κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, μέσα από αναφορές του στο αντιπολιτευτικό της έργο της εδώ και ένα χρόνο, την χρησιμότητα της παρέμβασής της στο κοινοβούλιο, αλλά και την αναφορά για την ανάγκη ενίσχυσης της συλλογικότητας.

Με τις αναφορές αυτές ο Σωκράτης Φάμελλος επιχείρησε να καταδείξει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα και από το κοινοβουλευτικό έργο είναι «παρών» μέσα στην κοινωνία, απαντώντας στην κριτική του Τσίπρα και συνεργατών του, πως «ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει».

Περαιτέρω, με αυτόν τον τρόπο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προσπάθησε να αποκρούσει την κριτική του Αλέξη Τσίπρα, πως το σημερινό πολιτικό σύστημα, και άρα όσοι μετέχουν σε αυτό, και μέσα από τη Βουλή, είναι «μέρος του προβλήματος και όχι μέρος της λύσης». Σε κάθε περίπτωση επιχείρησε να τηρήσει ισορροπίες, υπερασπιζόμενος τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ υιοθέτησε την ίδια ώρα την αναφορά Τσίπρα από το Παλλάς, για την «πιο έντιμη» κυβέρνηση της χώρας.

«Είμαστε περήφανοι για το έργο της κοινοβουλευτικής μας ομάδας», τόνισε, προσθέτοντας ότι «δεν είμαστε όλοι ίδιοι», παραπέμποντας και στα όσα είπε τις προηγούμενες ημέρες πως η κριτική του Αλέξη Τσίπρα είναι «άδικη» και «ισοπεδωτική».

Παράλληλα, επέμεινε στην ανάγκη για προσπάθεια σύνθεσης και ενότητας κόντρα στον «κατακερματισμό» και χωρίς «μικροκομματικούς υπολογισμούς», διαβεβαιώνοντας ότι τα περί προοδευτικής συνεργασίας δεν είναι ένα «σύνθημα» (δηλαδή δεν είναι «προσχηματικά» όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας), αλλά συστατικό του χώρου.

Επιχειρώντας μάλιστα να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από το «εκτός γραμμής» πρωτοσέλιδο της Αυγής, και απαντώντας ταυτόχρονα στην κριτική Τσίπρα περί «ιδιοτέλειας» διεμήνυσε τα εξής:

«Τώρα πρέπει να τελειώνουμε οριστικά με αυτή την καταστροφική κυβέρνηση. Πρέπει να φύγουν το συντομότερο. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει να μάχεται, χωρίς ιδιοτέλεια και χωρίς εγωισμό για μια καλύτερη Ελλάδα. Μια προοδευτική Ελλάδα. Και αυτή μπορούμε –και πρέπει– να τη χτίσουμε όλοι μαζί!». Το «όλοι μαζί» σαφώς υπονοεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αποκλείει κανέναν από το καλέσμά του και σαφώς απευθύνεται στον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα.

Επέμεινε στο «ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο» απαντώντας στην κριτική για «όψιμες συγκολλήσεις» με γνώμονα σκοπιμότητες και με απουσία έγνοιας για τις ανάγκες της κοινωνίας:

«Πήραμε την τολμηρή πρωτοβουλία και μιλήσαμε για ένα ενιαίο, δημοκρατικό, προοδευτικό ψηφοδέλτιο, ώστε η απάντηση στο αδιέξοδο της χώρας να είναι προοδευτική και να έχει η κοινωνική αντιπολίτευση εκλογική έκφραση σε ένα σχήμα που θα δώσει διέξοδο. Και αυτή η πρωτοβουλία δεν εκφράζει δικές μας σκοπιμότητες, αλλά την απαίτηση της κοινωνίας για συνεργασίες και για να μη χαθεί η ευκαιρία για πολιτική αλλαγή».

Σε σχέση με το έργο της κοινοβουλευτικής ομάδας και την χρησιμότητά της εντός του κοινοβουλίου σημείωσε, μεταξύ άλλων: «Παρόλες τις δυσκολίες και παρά τις δύο διασπάσεις που μας στέρησαν τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι η πιο ενεργή Ομάδα του κοινοβουλίου. Όλες αυτές οι δράσεις δεν αποδεικνύουν μόνο τα ελλείμματα της κυβέρνησης. Αλλά δίνουν και ουσία στη λειτουργία των Θεσμών και της Βουλής που η κυβέρνηση θέλει να φιμώσει και απαξιώσει». Πρόσθεσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από την προσπάθεια επανεκκίνησης τον τελευταίο χρόνο απέδειξε ότι «μπορεί να υπάρξει προοδευτική αντιπολίτευση με προγραμματικές επεξεργασίες μεγάλων μεταρρυθμίσεων».

Ευχαρίστησε μάλιστα «τα στελέχη των οργάνων του κόμματος και τους συνεργάτες μας, που συμμετέχουν σε μία συλλογική προσπάθεια, που δίνει αξία και ηθική στην πολιτική δράση». «Είναι μία έντιμη και αξιόπιστη προσπάθεια», είπε, «γιατί θέτει ως προτεραιότητα την κοινωνική δικαιοσύνη» και κατέληξε: «οφείλουμε να ενισχύσουμε τη συλλογικότητά μας δίνοντας και το μήνυμα αυτής της αναγκαιότητας στην κοινωνία».

