search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 00:01
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.12.2025 22:13

«Μίκης»: Η νέα συμπαραγωγή της COSMOTETV για τη ζωή και το έργο του κορυφαίου Έλληνα μουσικοσυνθέτη

18.12.2025 22:13
COSMOTE_TV-Μίκης
  • Την Κυριακή 21/12 στις 21:00 στο COSMOTE HISTORY

Αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη είναι η νέα σειρά ντοκιμαντέρ «Μίκης», σε συμπαραγωγή COSMOTE TV. Η σειρά 8 επεισοδίων, βασισμένη στην ιδέα της Ίνας και του Αστέρη Κούτουλα, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του κορυφαίου Έλληνα μουσικοσυνθέτη, κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 21/12 στις 21:00 στο COSMOTE HISTORY.

Μέσα από αδημοσίευτο αρχειακό υλικό, η σειρά ρίχνει φως στην άγνωστη, εσωτερική διαδρομή του Μίκη Θεοδωράκη, από τα νεανικά του χρόνια μέχρι την καθιέρωσή του ως ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες μουσικοσυνθέτες, με έργο που άσκησε καθοριστική επιρροή στη μουσική, τον πολιτισμό και την πολιτική, στην Ελλάδα και διεθνώς.

Κεντρικό ρόλο στη σειρά έχει το κινηματογραφικό υλικό που κατέγραψε ο Αστέρης Κούτουλας, ο οποίος ακολούθησε και κινηματογράφησε τον Μίκη Θεοδωράκη από το 1987 έως το 2021. Οι εικόνες αυτές, που προβάλλονται για πρώτη φορά, συγκροτούν ένα πολύτιμο ντοκουμέντο, προσφέροντας μια σπάνια και ανθρώπινη ματιά σε έναν δημιουργό, που άφησε πίσω του μια κληρονομιά που συνεχίζει να εμπνέει και να επηρεάζει γενιές μουσικών και καλλιτεχνών παγκοσμίως.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
opekepe eisaggelia
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή οι δύο φερόμενοι ως εγκέφαλοι του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη

brussels daneio
ΚΟΣΜΟΣ

Μαραθώνιες διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες – «Μάχη» για το πόση «αλληλεγγύη» θα δοθεί στο Βέλγιο

yemen bomb
ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Τρεις νεκροί και 13 τραυματίες ο απολογισμός βομβιστικής επίθεσης στην πόλη Τάιζ

sloukas pao xapoel
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Ο Σλούκας έδωσε το σύνθημα και ο Παναθηναϊκός υποχρέωσε σε υπόκλιση και την πρωτοπόρο, 93-82 τη Χαποέλ στο ΟΑΚΑ

airbus strasbourg
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμια πρωτοτυπία από την Στράσμπουρ: Ανακαινίζει το 111 ετών γήπεδό της με… αεροπλάνα Airbus A340

Δείτε όλες τις ειδήσεις
polar bears
ΚΟΣΜΟΣ

Πολική αρκούδα υιοθετεί ένα μικρό σε μια σπάνια καταγεγραμμένη περίπτωση

parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά - «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

Nina Kasimati
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κασιμάτη ψήφισε κόντρα στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ τις αμυντικές δαπάνες - Τα σενάρια για τον επόμενο σταθμό της

doukas_chardalias_1712_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίμπησε στις δημοτικότητες ο Δούκας, μειώνονται οι αρνητικές γνώμες - Η «σύγκριση» με Χαρδαλιά

pappas anna karaxalios famellos
ΚΑΛΧΑΣ

Στα ρηχά η κυβέρνηση, το λάθος με τον Παππά, τα μηνύματα της Άννας, ο Τσίπρας σώζει ΣΥΡΙΖΑ και βυθίζει Συριζαίους, η Καρυστιανού φτιάχνει λίστες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 00:01
opekepe eisaggelia
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή οι δύο φερόμενοι ως εγκέφαλοι του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη

brussels daneio
ΚΟΣΜΟΣ

Μαραθώνιες διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες – «Μάχη» για το πόση «αλληλεγγύη» θα δοθεί στο Βέλγιο

yemen bomb
ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Τρεις νεκροί και 13 τραυματίες ο απολογισμός βομβιστικής επίθεσης στην πόλη Τάιζ

1 / 3