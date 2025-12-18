Διάγγελμα Τραμπ για τον πρώτο χρόνο: «Κληρονόμησα ένα χάος και το διορθώνω» – Φοροελαφρύνσεις, δασμοί και μπόνους στους στρατιωτικούς

Στον απολογισμό του πρώτου έτους της προεδρίας του και στην υπεράσπιση της οικονομικής και μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησής του επικεντρώθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο διάγγελμά του προς το έθνος το βράδυ της Τετάρτης, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αφήσει πίσω τους «ένα χάος» που κληρονόμησε από την κυβέρνηση Μπάιντεν και βρίσκονται πλέον σε πορεία ισχυρής ανάκαμψης.

Μιλώντας στις 21:00 τοπική ώρα (04:00 ώρα Ελλάδας) από την Αίθουσα Διπλωματικών Υποθέσεων του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «θεαματικά αποτελέσματα» μέσα σε μόλις έναν χρόνο διακυβέρνησης. «Πριν από έντεκα μήνες κληρονόμησα ένα χάος και το διορθώνω. Μετά από μόλις έναν χρόνο, έχουμε πετύχει περισσότερα απ’ όσα θα μπορούσε να φανταστεί κανείς», δήλωσε, υιοθετώντας σκληρή πολιτική ρητορική απέναντι στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν.

President Trump Delivers an Address to the Nation https://t.co/MFdbVqP2Ty — The White House (@WhiteHouse) December 18, 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η κυβέρνησή του «έφερε πίσω την οικονομία από το χείλος της καταστροφής», αποδίδοντας τον πληθωρισμό και την ακρίβεια στις πολιτικές της προηγούμενης διοίκησης και στους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο. «Λεηλάτησαν το δημόσιο ταμείο για τρισεκατομμύρια δολάρια, εκτοξεύοντας τις τιμές σε επίπεδα που δεν είχαν ξαναδεί οι Αμερικανοί. Εγώ φέρνω αυτές τις υψηλές τιμές προς τα κάτω και μάλιστα πολύ γρήγορα», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα της ακρίβειας «δημοκρατική απάτη».

Σημαντικό μέρος της ομιλίας του αφιερώθηκε στις φορολογικές παρεμβάσεις της κυβέρνησής του. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι από το επόμενο έτος οι πολίτες θα αρχίσουν να βλέπουν τα οφέλη του μεγάλου φορολογικού και εσωτερικής πολιτικής νομοσχεδίου που υπέγραψε τον Ιούλιο, το οποίο καθιερώνει μόνιμα τις φοροαπαλλαγές του 2017 για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, ενώ προβλέπει νέες εκπτώσεις φόρου για φιλοδωρήματα και υπερωριακή εργασία. «Του χρόνου θα δείτε τα αποτελέσματα των μεγαλύτερων φορολογικών περικοπών στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, μέσα από το μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιό μας», δήλωσε.

Παράλληλα, ο πρόεδρος απέδωσε μέρος των εσόδων που χρηματοδοτούν τις παρεμβάσεις του στους εκτεταμένους δασμούς που έχει επιβάλει η κυβέρνησή του, παρά τις αντιδράσεις που προκαλούν. Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 1,4 εκατομμύρια εν ενεργεία στρατιωτικοί θα λάβουν πριν από τα Χριστούγεννα το λεγόμενο «Warrior Dividend», ένα εφάπαξ μπόνους ύψους 1.776 δολαρίων, σε συμβολική αναφορά στο έτος ίδρυσης των Ηνωμένων Πολιτειών. «Οι επιταγές είναι ήδη καθ’ οδόν», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ εξήρε, επίσης, τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ και τα αυξημένα ποσοστά στρατολόγησης, υποστηρίζοντας ότι η χώρα είναι και πάλι «σεβαστή» διεθνώς και «αντικείμενο ζήλιας σε ολόκληρο τον κόσμο». Κλείνοντας το διάγγελμά του, ευχήθηκε «Καλά Χριστούγεννα» στους Αμερικανούς και αναφέρθηκε στα μεγάλα γεγονότα που έρχονται, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο, οι Ολυμπιακοί Αγώνες και ο εορτασμός της 250ής επετείου από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας.

Το διάγγελμα πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πίεσης για τον Λευκό Οίκο. Ο ίδιος ο Τραμπ παραδέχθηκε εμμέσως ότι το μήνυμά του στοχεύει στην ανάδειξη των επιτυχιών της κυβέρνησής του, λίγες ώρες μετά την επιστροφή του από τη βάση του Ντόβερ, όπου παρέστη σε τελετή παραλαβής σορών Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη Συρία.

Παρά τη ρητορική αισιοδοξίας του προέδρου, οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν έντονη επιφυλακτικότητα στην κοινή γνώμη. Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Quinnipiac που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, η οικονομία αποτελεί το πιο επείγον ζήτημα για τους Αμερικανούς, με μόλις το 40% να εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ τη διαχειρίζεται. Συνολικά, το 40% δηλώνει ότι εγκρίνει τη συνολική του προεδρική θητεία, ενώ το 54% την αποδοκιμάζει.

Οι πιέσεις εντείνονται ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026, όπου το κόστος ζωής αναμένεται να κυριαρχήσει, αλλά και εν μέσω νέων μετώπων, όπως η αντιπαράθεση στο Κογκρέσο για την Υγεία, με εκατομμύρια Αμερικανούς να κινδυνεύουν να δουν αυξήσεις στα ασφάλιστρα το 2026, καθώς και η σκλήρυνση της στάσης της Ουάσιγκτον απέναντι στο καθεστώς του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

